В парламенте Дании будет обсуждаться резолюция о признании Геноцида армян

На пленарном заседании парламента Дании 19 января будет обсуждаться резолюция о признании Геноцида армян. Проект резолюции был внесен в повестку парламента партиями «Enhedslisten», «Liberal Alliance» и «Alternativet» благодаря усилиям армянской общины Дании, о чем сообщает интернет-ресурс ermenihaber.am.

По данным сайта турецкой газеты «Milliyet», турецкие организации Дании развернули масштабную кампанию с целью провалить данную инициативу.

Отмечается, что депутатам парламента Дании и средствам массовой информации направлены письма, в которых предпринимается попытка представить, что, якобы, не турки истребляли армян, а наоборот.