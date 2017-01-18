«Приглашение посылает не ЦИК»: Тигран Мукучян – о предложении БДИПЧ/ОБСЕ

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) 12 января опубликовало доклад Миссии по оценке потребностей БДИПЧ/ОБСЕ. В этом документе БДИПЧ/ОБСЕ рекомендует властям Армении для наблюдения за парламентскими выборами в Армении в апреле текущего года принять миссию по наблюдению, для чего необходимо приглашение со стороны властей РА. В дополнение к основной группе экспертов, БДИПЧ/ОБСЕ рекомендует направить 24 долгосрочных наблюдателей (из стран ОБСЕ) для наблюдения за выборами на всей территории страны, а также, а также 250 краткосрочных наблюдателей – для осуществления мониторинга в день выборов.

Aravot.am поинтересовался у председателя ЦИК РА Тиграна Мукучяна, нет ли у властей РА возражений, и если нет, то когда будет направлено приглашение миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ? Господин Мукучян сказал, что приглашение последует через несколько дней, а также уточнил: «Приглашение отправляет не ЦИК. Когда в установленные сроки приглашение будет готово, мы сделаем это достоянием гласности».

Согласно БДИПЧ/ОБСЕ, новая избирательная система РА сложная, и избирательный процесс сильно отклоняется от чисто пропорциональной избирательной системы. Господин Мукучян коротко ответил: «Это положения, закрепленные законом. Наша функция состоит в претворении их в жизнь».

На наше уточнение, что имеют в виду наши европейские партнеры, говоря «отклонение от пропорциональной системы» и согласен ли он с этими замечаниями, а также возможны ли дополнительные корректировки по этому вопросу, председатель ЦИК сказал: «По их мнению, отклонение касается пропорциональной избирательной системы, которая сочетает проведение выборов по общегосударственным и территориальным избирательным спискам».

Коснувшись внесения поправок, господин Мукучян отметил: «Во-первых, такая задача не поставлена, и, во-вторых, пропорциональная избирательная система имеет множество разновидностей, одна из которых закреплена в нашем Избирательном Кодексе».