В «Медиа-центре» прошли обсуждения, во время которых были подняты также столичные проблемы. Член фракции РПА Совета старейшин Еревана Наталья Лапаури сообщила, что большое влияние с точки зрения управления бюджетом оказала апрельская война.

В ходе дискуссии была также затронута проблем утилизации отходов. Как отметила Наталья Лапаури, проведена довольно серьезная подготовительная работа, и уже в этом году в Нубарашене будет основан центр по переработке отходов и мусорная свалка приведена в соответствие с европейскими стандартами.

Члены других, в основном оппозиционных фракций Совета старейшин Еревана затронули ряд вопросов, связанных с благоустройством и экологией столицы. В частности, речь шла о создании новых скверов, водополиве, отсутствии в некоторых кварталах столицы канализационной системы, о нерешенных транспортных проблемах.

Фото «Медиа-центра»