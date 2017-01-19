Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:35 | Январь 19 2017

В Нубарашене будет основан центр по переработке отходов

В Нубарашене будет основан центр по переработке отходов

В «Медиа-центре» прошли обсуждения, во время которых были подняты также столичные проблемы. Член фракции РПА Совета старейшин Еревана Наталья Лапаури сообщила, что большое влияние с точки зрения управления бюджетом оказала апрельская война.

В ходе дискуссии была также затронута проблем утилизации отходов. Как отметила Наталья Лапаури, проведена довольно серьезная подготовительная работа, и уже в этом году в Нубарашене будет основан центр по переработке отходов и мусорная свалка приведена в соответствие с европейскими стандартами.

Члены других, в основном оппозиционных фракций Совета старейшин Еревана затронули ряд вопросов, связанных с благоустройством и экологией столицы. В частности, речь шла о создании новых скверов, водополиве, отсутствии в некоторых кварталах столицы канализационной системы, о нерешенных транспортных проблемах.

 

Фото «Медиа-центра»

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Рубрики: Столица, Экология
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