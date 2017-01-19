Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:30 | Январь 19 2017

Доберется ли до Армении «Хаос» Айвазовского?

Доберется ли до Армении «Хаос» Айвазовского?

По предварительной информации, в мае 2017 года в Национальной Картинной галерее Армении будет открыта выставка полотен Айвазовского. Об этом заявил на пресс-конференции 17 января директор Картинной галереи Армен Цатурян.

В Армению из российских музеев, Третьяковской галереи будут доставлены 16 произведений Айвазовского. Армен Цатурян добавил, что ведутся переговоры с Конгрегацией Мхитаристов по поводу показа в Картинной галерее Армении картины великого мариниста «Хаос» (1841 г.).

В свое время полотно «Хаос» было приобретено Папой Григорием XVI, за которое маринист получил золотую медаль. В Картинной галерее Армении хранится 57 живописных и 31 графическая работа Айвазовского. Некоторые из произведений будут показаны впервые.

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Рубрики: Культура
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