Петр Свитальский: переговоры по новому соглашению Армения-ЕС находятся на завершающей стадии

Переговоры вокруг нового соглашения между Арменией и Евросоюзом находятся на завершающей стадии, в ближайшее время документ будет подписан. 17 января об этом Радио Азатутюн сообщил руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский.

«Из Брюсселя приезжает группа, и на этой неделе в Ереване состоится очередной раунд переговоров. Это показывает, что у обеих сторон есть воля, чтобы ускорить процесс. Видно, что за исключением нескольких вопросов, которые пока остаются открытыми, вся остальная часть соглашения в основном готова. Это последние аккорды переговоров», – в частности, сказал Свитальский.

Он не уточнил, вокруг каких именно вопросов согласие пока не достигнуто, подчеркнув, что в некоторых случаях есть необходимость приятия политического решения. Посол, однако, не уточнил, должна ли это решение принять армянская сторона. «Это процесс взаимного согласия, никто не говорит об односторонних уступках. Считаю, что во время любых переговоров взаимное согласие требует правильных шагов от обеих сторон», – сказал посол ЕС.

Пётр Свитальский также отметил, что сроки приведения соглашения к окончательному виду станут более ясны после заключительного раунда переговоров. Тем не менее, посол подчеркнул, что недавнее заявление заместителя министра иностранных дел Армении о том, что новый документ будет подписан в течение первых трех месяцев 2017 года, «не далеко от реальности».

Проект нового рамочного соглашения между Арменией и ЕС стал обсуждаться около трех лет назад, после того как Армения, неожиданно присоединившись к Евразийскому экономическому союзу, отказалась подписать соглашение об ассоциации с ЕС, переговоры вокруг которого до этого велись 3,5 года. Посол Свитальский в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что новое соглашение, конечно, в экономическом плане не предусматривает такого широкого сотрудничества, как это было в случае с соглашением об ассоциации.

«Очевидное отличие в том, что по части торговли не будет преференциального режима, по другим экономическим вопросам новое соглашение будет менее амбициозным, но очевидно, что основные политические элементы соглашения об ассоциации будут отражены в рамочном соглашении», – сказал глава делегации ЕС в Армении.

Свитальский также сообщил, сколько средств Евросоюз предоставил Армении на внедрение на предстоящих в апреле парламентских выборах технических средств, предусмотренных новым Избирательным кодексом, – видеокамер и системы электронной регистрации. По его словам, ЕС в сотрудничестве с США, Германией и Великобританией предоставил 90% средств, необходимых для внедрения данных технических средств.

«Европейский союз выделил крупную сумму – 7 миллионов евро, чтобы помочь Армении провести выборы нового уровня, с новыми механизмами доверия и безопасности», – сказал посол, добавив, что часть этой суммы уже предоставлена Программе развития ООН, в рамках которой осуществляются внедрение, программирование и подготовка технической системы. «Часть договоренностей будет осуществлена чуть позже, но в данный момент все развивается очень хорошо», – отметил Петр Свитальский.

Посол ЕС подчеркнул, что если выборы будут проведены прозрачно и справедливо, то это откроет новые возможности для сотрудничества с Арменией.

«Эти выборы будут играть очень важную роль в вопросе создания имиджа Армении. Если они пройдут так, как мы ожидаем: справедливо, прозрачно, то это улучшит имидж Армении как страны-члена европейской демократической семьи, основанной на европейских ценностях. Это также поможет нам подумать о добавлении новых элементов в наше сотрудничество», – продолжил Свитальский.

На вопрос, пострадают ли отношения Армения-ЕС, если предстоящие в апреле выборы не оправдают ожиданий европейской семьи, посол ЕС не ответил, предложив думать лишь о положительном результате.