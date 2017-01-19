Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:57 | Январь 19 2017

Шаварш Кочарян: вопрос председательства Армении будет уточнен на ближайшем саммите ОДКБ

Шаварш Кочарян: вопрос председательства Армении будет уточнен на ближайшем саммите ОДКБ

Выступая сегодня перед журналистами после заседания правительства, заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян пояснил причины задержки назначения представителя Армении генеральным секретарем ОДКБ.

«Было принято решение о ротационном порядке назначения генерального секретаря ОДКБ и, конечно же, если ротация вступает в силу, то в соответствии с русским алфавитом на первом месте стоит Армении. На саммите ОДКБ в Ереване не был достигнут консенсус, и для принятия решения потребовалось время. На следующем заседание отсутствовал президент Беларуси, что не дало возможности принять решение. В итоге с 1 января был назначен не генеральный секретарь, а всего лишь временно исполняющий обязанности, и ясность в этот вопрос должна быть внесена на близлежащем саммите», – отметил г-н Кочарян.

На замечание, что создается впечатление, что Беларусь и Казахстан создают препятствия для председательства Армении, Шаварш Кочарян ответил, что Казахстан не препятствовал, а Беларусь препятствовала постольку, поскольку в саммите президент этой страны отсутствовал.

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Рубрики: Международные
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