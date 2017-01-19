Новый удар Америки: Михаил Касьянов – об экономических последствиях грядущих санкций против России

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России. Бывший премьер-министр России, ныне лидер оппозиционной партии «Парнас» Михаил Касьянов в статье «Новый удар Америки: экономические последствия грядущих санкций и провал перезагрузки», опубликованной на сайте радиостанции «Эхо Москвы», пишет:

Под законодательным запретом могут оказаться инвестиции и поставки оборудования в нефтегазовый сектор, участие в приватизации российских государственных активов, продажа и приобретение российского суверенного долга. В случае принятия этих ограничительных мер, российскую экономику ждет еще один удар. Отменить закон будет крайне сложно даже лояльной американской администрации. А лояльности к политике Кремля от команды Дональда Трампа ждать не приходится.

Энергетический сектор под прицелом

Согласно законопроекту, ограничения вводятся на инвестиции в российский нефтегазовый сектор, вводится запрет на поставки всего технологического оборудования, информации и услуг, которые могут помочь при разработке нефти и газа.

Российский ТЭК критически зависит от иностранных технологий и оборудования, обеспечивающих разведку и разработку новых месторождений. Российское машиностроение обеспечивает технологическим оборудованием наш ТЭК только на 15-20 % от потребности. Без использования западных технологий и оборудования (главным образом из США и Канады) запуск новых месторождений технологически невозможен.

Возникают проблемы и с поддержанием существующих уровней добычи на ныне эксплуатируемых месторождениях. Оборудование, необходимое для увеличения дебита эксплуатируемых скважин, также всё импортное. Появляется угроза снижения общих объемов добычи нефти и газа, и она усиливается в связи с глобальным трендом на понижение цен на углеводороды.

Проблема инвестиций также встанет очень остро. До сих пор вложения в добычу нефти и газа в России, несмотря на неблагоприятный инвестклимат, рассматривались западными инвесторами как одни из самых прибыльных. Теперь зарубежные компании не будут рисковать вкладывать свои капиталы, опасаясь попасть под расширенные санкции.

Введение санкционных ограничений по обеим линиям дает синергетический эффект, снижающий возможности развития российской нефтяного и газового сектора (в росте запасов, добыче, поддержании рентабельности отрасли и объемов бюджетных доходов от углеводородов). У российских властей и сырьевых кампаний нет никаких возможностей компенсировать эти потери ни в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде.

Чем грозит потеря финансирования правительством и госкомпаниями

Вводимый запрет на покупку и продажу долговых обязательств России наносит серьезный удар по способности правительства финансировать дефицит федерального бюджета и быстро растущий дефицит региональных и местных бюджетов. Государственные компании также лишаются возможностей привлекать заемный капитал для финансирования своих инвестиционных проектов и операционной деятельности.

Необходимо отметить, что это относится не только к покупке и продаже российских ценных бумаг или любых других долговых обязательств России и её госкомпаний на международных рынках капитала, но и к таким сделкам внутри России. Надо полагать, что во избежание замораживания своих капиталов, вложенных в российские долговые обязательства, портфельные инвесторы, будь то иностранные или отечественные, примут решение продать эти бумаги до вступления в силу внесенного в Конгресс законопроекта.

Общеизвестно, что существующие масштабы внутреннего рынка капитала весьма и весьма скромны, а с предстоящим полным уходом из него оставшихся инвесторов он превратится в имитацию и практически прекратит свое существование как рынок. И этот источник финансирования исчезнет как для властей всех уровней, так и для государственных компаний, да и для частных компаний он становится фактически недоступным.

Более того, законопроект запрещает инвесторам участвовать в приватизации российских предприятий. Это означает, что этот источник покрытия дефицита бюджета также исчезает.

Разумеется, это американский закон, и предусмотренные в нем запреты относятся к американским компаниям и гражданам. Но при этом в силу интегрированности и масштаба американской экономики и её финансовой системы практически любые сделки, проходящие через международный банковский сектор, тем или иным образом попадают в поле зрения властей США. И опыт применения первой волны секторальных санкций показывает, что никакие банки и промышленные компании не желают ссориться с американцами ради сотрудничества с нынешней Россией. Теперь проводка даже собственных российских денег через счета иностранных фондов и компаний с целью имитации способности привлекать зарубежные капиталы, как это недавно было с приватизацией «Роснефти», станет невозможной. Думаю, что теперь даже богатые арабские страны не станут рисковать дружбой с США ради неких коммерческих посылов российских властей.

Да, теперь только Китай, ведущий многоуровневые торговые и финансовые войны с Америкой, способен пренебречь создаваемыми США условиями и предоставлять России кредитование и осуществлять покупку российских предприятий. Но такие сделки, разумеется, могут иметь место только на особых китайских условиях. Какие черты имеют такие условия, нынешняя власть прекрасно знает, и мы все частично узнали, когда в прессу попала информация о состоявшейся продаже Китаю огромных объемов ещё не добытой нефти, которые предстоит добыть в предстоящие десятилетия.

Уверен, что Путин прекрасно понимает, чем грозит попадание России в крепкие китайские объятия. Думаю, что на поклон к китайцам он не пойдет.

В этих условиях для российских властей, упорствующих в своей неадекватной внешней и внутренней политике, каждый оставшийся в стремительно тающем резервном фонде рубль является, как говорится, «на вес золота». Обещанное использование Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктурных проектов отменено, и этот фонд в качестве источника финансирования дефицита бюджета уже включен в утвержденный бюджет 2017 года. Возможности для предвыборных обещаний сокращаются, а исполнение уже выданных обещаний, таких как индексация пенсий и зарплат, будет идти с большим скрипом.

На фоне этих грядущих ограничений, несмотря на выросшую цену на нефть до $55 за баррель, в этом году надо ожидать плавную, 10-ти процентную девальвацию рубля.

Приток иностранных инвестиций был одним из основных источников, обеспечивших стремительный экономический рост в период с 1999-го по 2008-й год. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, вложенных в экономику и финансовую систему страны. При наличии доверия рынков страна могла бы иметь доступ к ресурсам по низким ставкам при любых объемах. Но доверие инвесторов к нынешней власти утрачено полностью, и санкции лишь усиливают эффект его отсутствия.

Уходящие надежды на перезагрузку

Законопроект о новых ограничительных мерах, внесен группой из 10 сенаторов от обеих партий — от республиканской и демократической. Фактически в американском Конгрессе формируется мощная коалиция в 2/3 голосов в обеих палатах, способная влиять на политику Белого дома в отношении нынешней России. Мотивы новых санкций, помимо хакерских атак, сенаторы называют все те же: аннексия Крыма, эскалация напряженности на востоке Украины, участие в сирийской гражданской войне. В своих последних выступлениях как Дональд Трамп, так и будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон высказываются в отношении российского внешнеполитического курса однозначно жестко, что значительно осложняет Кремлю возможность в ближайшее время заключить сделку с Вашингтоном. Трамп лично подтвердил, что признает участие Москвы в кибератаках на США. Главный его тезис – Россия будет уважать Америку при нем «еще больше», чем при любом другом президенте, и он не будет предлагать Путину перезагрузку. Потеряв чувство реальности, Кремль, по-видимому, предполагал, что сможет повлиять на выбор американского народа, но не рассчитал весовые категории и не учел силы демократических институтов. Теперь целый комплекс жестких санкционных ограничений ударит не только по власти, но и по всему российскому народу, который оказался заложником путинской внешней политики.

Авантюры Путина вновь обрекают страну на серьезные проблемы. Продолжая поддерживать военные конфликты и обрекая тем самым экономику страны на долговременную стагнацию от непомерных затрат и расширяющихся санкций, власть тем не менее продолжает проводить агрессивный внешнеполитический курс и противопоставлять себя всему цивилизованному миру. За два года реальные доходы россиян упали на 15%. Источники экономического роста отсутствуют. Новые санкции могут значительно усугубить и без того тяжелое положение нашей страны.

В Кремле уже говорят о готовности к сотрудничеству с США, несмотря на санкции. Однако конкретных шагов к их отмене власть делать не желает. Очевидно, что выйти из «санкционного пике», не предпринимая необходимых шагов, не получится.

Новые санкции частично повторяют уже введенные администрацией Обамы, но то были не законы, а указы президента, которые могут быть отменены новым хозяином Овального кабинета. Отменить закон о «всеобъемлющих санкциях», в случае его принятия, будет крайне затруднительно даже лояльной к Путину американской администрации. Напомню, что в 2002 году Конгресс отклонил предложение Джорджа Буша об отмене поправки Джексона-Веника для России. Этот процесс затянулся на долгие десять лет.