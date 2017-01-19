Дунья Миятович призвала Турцию раскрыть убийство Гранта Динка: прошло 10 лет со дня убийства журналиста

Турецкие власти должны активизировать свои усилия, чтобы найти заказчиков убийство известного турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, объявила сегодня представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.

«Каждый год мы отмечаем годовщину убийства Гранта Динка, воздавая должное его мужеству в борьбе за права меньшинств, и его исключительным усилиям в установлении мира», – сказала представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. – И каждый раз мы вынуждены вспоминать, что даже десять лет спустя заказчики этой трагедии остаются безнаказанными».

19 января 2007 года, десять лет назад в этот день, перед зданием редакции армяно-турецкой газеты «Акос» в стамбульском квартале Шишли тремя выстрелами в голову был убит редактор газеты, известный стамбульский журналист и интеллигент Грант Динк.

Как и каждый год 19 января, сегодня в 14:30 по местному времени родные и друзья Динка соберутся на месте его убийства под лозунгом «за Гранта Динка, за справедливость!», чтобы почтить память известного журналиста.

По сообщению турецкой газеты «Джумхуриет», сегодня, начиная с 11:00 и до завершения мероприятий для движения транспорта будут закрыты проспекты, ведущие к зданию редакции газеты «Акос», а также находящиеся в окрестностях школы.

Посвященные Динку памятные мероприятия сегодня пройдут также в Анкаре, Берлине, Париже, Лионе, Вене, Торонто, Оттаве, Ереване.

«Десять лет нет Гранта Динка, нет справедливости», – сегодня скандируют друзья журналиста.

Спустя 10 лет после убийства преступление все еще полностью не раскрыто, несмотря на то, что непосредственный исполнитель убийства Огюн Самаст и его подстрекатель Ясин Хаял были найдены и осуждены.

Десятилетний судебный процесс по делу об убийстве Гранта Динка можно разделить на два этапа: в течение последовавших за преступлением пяти лет кроме обнаружения непосредственных участников убийства в расследовании другого прогресса зафиксировано не было. За последние пять лет противостояние, возникшее между властью и организацией Гюлена, а также неудачная попытка госпереворота в июле прошлого года открыли новую страницу в деле раскрытия убийства Гранта Динка.

В отношении десятков сотрудников турецкой полиции, жандармерии и службы национальной безопасности были возбуждены уголовные дела по обвинению в причастности к убийству Динка. Семья известного турецкого интеллигента армянского происхождения и защищающие его интересы адвокаты продолжают настаивать на том, что убийство было заранее спланировано, и правоохранительные органы, будучи осведомлены о планирующемся покушении, не предотвратили его. Уже 10 лет они требуют найти и осудить заказчиков убийства.

По материалам Радио Свобода