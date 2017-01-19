А Иран разве желает легитимировать ЕАЭС?

Готов ли Иран вложить серьезные деньги, когда зависимость Армении от России так велика?

Власти Армении упорно продолжают связывать отношения Армения-Иран с членством нашей страны в ЕАЭС, как будто эта структура уже доказала свою дееспособность, и остается, чтобы это осознали остальные страны. Естественно, России бы очень хотелось, чтобы Иран, и не только Иран, серьезно сотрудничали с ЕАЭС. Еще с прошлого года российская сторона последовательно поднимает вопрос о создании зоны свободной торговли с Ираном. Решение о том, в каком именно формате, будет принято в первом полугодии 2016 года, об этом еще в марте прошлого года заявлял первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев. Российская сторона твердила, что договор с Ираном будет более глубоким. «У нас не будет с Ираном в чистом виде договора о Зоне свободной торговли. Сейчас идет работа по изучению формата подготовки соглашения»,- отмечал Лихачев. Российская сторона заявляла, что зона свободной торговли с Ираном может быть создана на временной основе, поскольку Иран не состоит в ВТО.

В конце 2016 года ЕАЭС завершит анализ касательно целесообразности свободной торговли с Ираном, в июне прошлого года заявила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина. Вначале говорилось, что ЕАЭС собирается подписать временное соглашение о свободной торговле с Ираном и снизить пошлины на ограничение количества товаров: «В дальнейшем, мы будем готовы изучить выгоду от сотрудничества с Ираном, возможно по более привилегированным условиям, чем сейчас, в том числе и в других сферах»,- отметила она. Возможные торговые режимы изучает двусторонняя группа, которая представит результаты своей работы в конце года, та же группа работает и с Индией и Китаем вокруг торгового сотрудничества, в прошлом году писали российские источники. 5 декабря 2016 года председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян обсудил с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации

Мехди Санаи актуальные вопросы формирования зоны свободной торговли между Ираном и государствами Евразийского экономического союза. Тигран Саргсян отметил, что вопрос формирования зоны свободной торговли остается сегодня важнейшим аспектом конструктивного диалога между евразийским интеграционным объединением и Исламской Республикой. Сейчас ведутся разговоры о том, что соглашение с Ираном будет подписано в 2017 году. Однако вероятность этого невысока по той простой причине, что если бы мы поверили в заявления, сделанные российской стороной ранее, то сегодня должны были бы стать свидетелями подписания соглашений ЕАЭС с десятками стран. Разговоры о том, что Иран и ЕАЭС должны подписать соглашение о зоне свободной торговли сегодня не являются обоснованными по той причине, что нет политической составляющей вопроса. Захочет ли Иран легитимировать ЕАЭС? Ведь возможные отношения с ЕАЭС на этом уровне означали бы принятие российского доминирования в регионе. А Иран хочет этого? Однако, самое интересное в том, что для России удовлетворителен тот уровень отношений Армения-Иран, который выгоден российской стороне – в контексте возможных отношений с ЕАЭС. Проект по созданию свободной экономической зоны на границе Армении с Ираном устраивает страны Евразийского союза. Об этом на пресс-конференции 16 января заявила член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по макроэкономике и основным направлениям интеграции Татьяна Валовая. Она отметила, что проект евразийского Таможенного кодекса находится на окончательной стадии согласования, а пункты об особых налоговых и таможенных режимах, предложенные странами ЕАЭС, в нем учтены. «Мы поддерживаем совместную работу, которая была проведена и на уровне премьер-министров наших стран», – отметила Валовая. Напомним, что 22 декабря правительство РА одобрило новый Таможенный кодекс. Ереван также запросил право свободной экономической зоны на границе с Ираном.

Насколько реалистичен проект по созданию свободной зоны торговли в Мегри, о котором так часто говорят власти Армении? До сих пор нам не была представлена потенциальная выгода от этого. Пока что этот проект кажется неосуществимым. Во-первых, как инвестиционный проект насколько он эффективен с теоретической точки зрения? Чем может привлечь идея создания Свободной экономической зоны в Мегри потенциального инвестора? Вообще, с точки зрения инфраструктуры не говорится о привлекательности данной идеи. Иранские инвесторы должны организовать в Мегри производство, а потом экспортировать в Иран? Или страны ЕАЭС будут экспортировать в условиях транспортной инфраструктуры Армении? В этом случае без строительства трассы Север-ЮГ разговоры становятся несерьезными. Для Армении строительство трассы Север-Юг должно было стать приоритетом, тем более, что время от времени звучит мнение о необходимости прорвать турецко-азербайджанскую блокаду. И наконец, если власти Армении придают важность развитию торгово-экономических отношений с Ираном, пусть делают более конкретные заявления о том, кто будет финансировать эти проекты, откуда они ожидают поддержку. Помимо этого, самое главное это то, что в Армении существуют серьезные риски для осуществления инвестиционной деятельности. Кто будет заинтересован в том, чтобы финансировать серьезные проекты в существующих условиях? Очевидно, что инвесторы не станут вкладывать средства, хотя бы учитывая пример бегства компании «Оранж» из Армении. И следующее: готов ли Иран вложить серьезные деньги, когда зависимость Армении от России так велика? Говоря о ЕАЭС в контексте отношений Армения-Иран, важно и другое обстоятельство. А чем именно привлекателен этот союз для Ирана? Буквально на днях Татьяна Валовая призналась, что 2016 год Евразийский экономический союз завершил с экономическим спадом на уровне 0,3%. И так уже второй год подряд. Согласно опубликованным данным, уже второй год снижается также показатель объемов взаимной торговли стран-членов ЕАЭС: в 2015 году снижение составило 24,5%, за первые 10 месяцев 2016 года – 12,6%. Снижение показателя внешней торговли союза более впечатляющее: в 2015 году – 33,6%, за первые 10 месяцев 2016 года – 15,8%.«Наши прогнозы на 2017 год показывают, что все страны-члены ЕАЭС, весь союз, будут иметь экономический рост», – выразила надежду Валовая.

Напомним также, что месяц назад в Ереване президент Армении принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саргсяна, Серж Саргсян подчеркнул неэффективность ЕАЭС: «Мы вместе находились у истоков процесса присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу, и, став членом этого союза, имели ожидания существенно улучшить экономическую ситуацию в Армении. К сожалению, членство совпало с международными экономическими процессами, которые негативно повлияли на экономику страны, и по отношению к Евразийскому экономическому союзу наши граждане все еще, мягко говоря, находятся в состоянии ожидания, хотя я уверен, если бы мы не вступили в ЕАЭС, негативных тенденций было бы больше», – сказал Серж Саргсян.

Корреспондент Радио Азатутюн попросил Татьяну Валовую прокомментировать вышеупомянутую озабоченность президента Саргсяна. «Считаю, что это справедливая оценка, потому что ожидания всегда очень большие, и это нормально. Граждане имеют право ожидать большего экономического, социального результата, чем они получают. Это стимул для того, чтобы мы развивали интеграцию, устранили ограничения, барьеры. В то же время, по нашему мнению, однозначно, Армения получает очень хорошее преимущество, являясь членом Евразийского экономического союза», – ответила Валовая.

О каких преимуществах идет речь, никому не известно. Имеют ли предприниматели из Армении преимущества по сравнению с бизнесменами из других стран?

Обобщение темы – в завтрашнем номере.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

18.01.2017г