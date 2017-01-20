«Кого интересуют деньги, пойдут к Царукяну, кого – должность, побегут к РПА»: Сурен Саргсян

Ветеран-доброволец Сурен Саргсян считает возвращение Гагика Царукяна хорошо просчитанным шагом. «Независимо от того, это программа Сержа Саргсяна, или нет, это хорошо просчитанный шаг, который поставил в незавидное положение объединения, называемые оппозиция. Это был довольно правильный шаг, сделанный игроками», – такое мнение высказал ветеран-доброволец.

По его прогнозам, в данный момент мы имеем коррумпированную власть, провалившегося премьер-министра, от которого в данный момент народ ничего ощутимого не почувствовал и не увидел, и имеем предпринимателя, у которого не только есть деньги, но и более того, он не уселся на своих деньгах, а предлагает дельные решения: «Например, он говорит: давайте-ка, люди, я дам вам немного денег, немного поживите. Предлагая дельные решения, он оказывается в более выгодном положении. В итоге у нас будет человек – Царукян, разворачивающего экономическую деятельность в противовес власти, который окажется в довольно выгодном положении. В результате, играющие в оппозицию, Сейраны Оганяны и другие, оказались в глупом положении, потому что их интересовало не реальное объединение, а своя доля из общей кормушки. А чтобы иметь этот кусок, есть один выход – пойти и поклониться Царукяну, и составить часть его объединения… Остальное, если хотят стать депутатами, должны пойти и поклониться Царукяну».

Коснувшись блока Самвел Бабаян-Сейран Оганян и возможного сотрудничества с бывшим министром ИД Варданом Осканяном. Господин Саргсян сказал: «Вы там видите блок? Там не может быть блока. Что в свое время создал своей деятельностью Самвел Бабаян – власть хамства, сегодня он получил хамство, один из основателей в Арцахе – встав рядом с таким, как Кочарян. Вардан Осканян один из ответственных за «1 Марта», один из заведших в тупик внешнюю политику, Сейран Оганян столько лет грабил армию и эксплуатировал народ, народ их всех знает, ничего серьезного сказать нельзя. Можно было бы говорить серьезно, если бы Царукян не выдвинул заявку, но когда он ее представил, они закончились, стали пустышками. Кого интересуют деньги, пойдут к Царукяну, кого интересует должность – побегут в сторону РПА».