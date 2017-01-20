Парламентская делегация Армении приняла участие в международном форуме Армения-Израиль

19 января прибывшая в Израиль парламентская делегация РА и в ее составе общественные деятели приняли участие во втором международном общественном форуме Армения – Израиль в Тель-Авиве.

На открытии мероприятия выступили руководители парламентских групп дружбы между Арменией и Израилем Т.Плосков и А.Закарян. Работу форума координировали Г.Котанджян и А.Цинкер. В предшествовавшие форуму три дня представители соответствующих сфер армянской и израильской сторон провели ряд обсуждений.

Выделены отраслевые программы, по которым намечена совместная работа.

Следующий форум предусматривается провести в Ереване в апреле, а до этого, в рамках достигнутых договоренностей, намечается проведение различных совместных работ.

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении