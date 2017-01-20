«Я вовсе не горжусь тем, что Израиль все еще не признал Геноцид армян»: спикер Кнессета Ю.Эдельштейн

Спикер Кнессета Государства Израиль Юлий Эдельштейн принял делегацию, возглавляемую председателем Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Закаряном.

Приветствуя армянскую делегацию, г-н Эдельштейн подчеркнул важность развития межпарламентских связей, вековую дружбу армянского и еврейского народов и выразил свою готовность и впредь прилагать усилия для сотрудничества в различных сферах, в частности в культурной, экономической, сельскохозяйственной, а также в области туризма. Спикер Кнессета особо выделил роль армянской и еврейской общин в развитии государств.

Ю.Эдельштейн подтвердил свою позицию о необходимости признания Геноцида армян Кнессетом и выразил сожаление, что до сих пор парламент не признал этот факт официально, при этом заметив, что в последнее время в этом направлении проделан ряд шагов.

“Я вовсе не горжусь тем, что Израиль все еще не признал Геноцид армян, но, тем не менее, в последнее время уже ощутим определенный прогресс в этом направлении”, – отметил спикер.

Г-н Эдельштейн также выразил надежду, что в будущем будут найдены мирные решения неурегулированных конфликтов. Спикер Кнессета обещал содействовать организации частых встреч между высокими должностными лицами Армении и Израиля, а также сохранить активные межпарламентские отношения.

А.Закарян, поблагодарив за приглашение и прием, в свою очередь подчеркнул роль межпарламентских контактов в развитии межгосударственных отношений, реализации совместных программ в представляющих взаимный интерес сферах, а также в долгосрочном взаимосотрудничестве. Руководитель армянской делегации подчеркнул важность недавно подписанного Председателем НС Г.Саакяном и Председателем Кнессета Ю.Эдельштейном Меморандума о межпарламентском взаимопонимании, а также учрежденного в прошлом году в Ереване “Армяно-еврейского международного общественного форума” – как широкую правовую и общественную базу для развития и расширения деятельности межпарламентских групп дружбы. Г-н Закарян выразил надежду, что итоги проводимого 19 января второго форума в Тель-Авиве окажутся ощутимыми и шаг за шагом будут способствовать упрочению взаимовыгодных общественных отношений в ряде сфер.

А.Закарян представил также ситуацию в регионе и армянскую позицию по развязке существующих конфликтов.

В завершение встречи г-н Эдельштейн пожелал успехов парламенту Армении в организации предстоящих выборов и выразил надежду на активность армяно-израильских связей также в новоизбранном парламенте.

В тот же день на пленарном заседании Кнессета спикер парламента приветствовал армянскую парламентскую делегацию:

“Члены Кнессета,

хотел бы приветствовать парламентскую группу дружбы Армения – Израиль. Добро пожаловать, многоуважаемые гости, в Иерусалим, столицу Израиля, и в наш очаг демократии – Кнессет.

Армянский и еврейский народы имели общности на протяжении всей своей истории. В ХХ веке наши народы прошли через ужасные трагедии, встав перед угрозой исчезновения. Мы считаем армянский народ дружественным и надеемся развивать наши связи и сотрудничество также в области культуры, туризма, экономики и особенно сельского хозяйства.

В последнее время это второй визит парламентской делегации Армении в Израиль. Мы надеемся, что взаимные поездки парламентариев с целью еще лучше узнать и понять друг друга станут частыми.

Армения, как и Израиль, имеет обширную диаспору, особенно в США и Франции. Как и еврейский народ, армяне прочно связаны со своей родиной. Армянская диаспора по числу гораздо больше, чем население Армении, что характерно и для еврейского народа. Мы надеемся на сотрудничество с вами, обмениваясь нашими знаниями и опытом в сохранении связей с диаспорой.

От имени Кнессета, его членов и лично себя тепло приветствую вас и желаю приятных дней в Израиле и Иерусалиме.

Мое благословение вам и вашему великому народу!”

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении