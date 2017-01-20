Шаварш Кочарян: вопрос азербайджанского журналиста был «наглым», и Лавров ответил открыто – видео 

Вопрос азербайджанского журналиста заставил министра иностранных дел России Сергея Лаврова ответить более открыто. Вчера такое мнение по поводу заявления, сделанного Сергеем Лавровым относительно Карабахского конфликта, высказал заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян. На вопрос азербайджанского журналиста Лавров ответил, что «это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана», что вызвало в соседнем Азербайджане различные комментариев. Шаварш Кочарян заверил, что позиция России не претерпела каких-либо изменений в вопросе Карабахской проблемы: «Позиция не претерпела изменений, позиция сопредседателей давно известна, известны и те заявления, с которыми выступали сопредседатели стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Просто Азербайджан всегда действовал вне этого, а в данном случае журналист позволил такой непристойный подход, который привел к тому, что Лавров раскрыл то, что уже есть».

По словам Шаварша Кочаряна, посредники всегда говорят с осторожностью, а Лавров ответил так, поскольку «вопрос журналиста был наглым». На вопрос, почему МГ ОБСЕ не дает равноценную оценку во время нарушения режима прекращения огня, господин Кочарян ответил, что заявления Минской группы всегда сбалансированы. Однако их недостаток заключается в том, что когда нет адресата, это «ведет к тому, что Баку получает возможность действовать разнузданно».

По словам Шаварша Кочаряна, было столько случаев, когда провокационные действие осуществлял исключительно Азербайджан, однако сопредседатели не говорили целенаправленно, адресно. «Если они думают, что с таким мягким подходом могут привести Алиева в более конструктивное поле, то ошибаются. Время уже показало, что это не тот случай, что так задабривая, успокаивая, ставя знак равенства в процессе урегулирования конфликта, можно достичь не прогресса, а наоборот», – сказал господин Кочарян.

Что касается внедрения механизмов расследования после апрельских событий, которых коснулся и Сергей Лавров, намекнув, какая сторона не соблюдает договоренности, господин Кочарян сказал, что этим вопросом занимается ОБСЕ и что для этого необходимы соответствующие средства: «Проблема возникла не только сейчас. Конечно, в Вене это было закреплено как обязательство, но пока этот механизм закреплен трехсторонним соглашением 1995 года. Он тоже является международным обязательством для Азербайджана. После этого Азербайджан, блокируя бюджет ОБСЕ, не позволил, чтобы проводились шаги в этом направлении. Сейчас он делает то же самое, несмотря на то, что в Вене имел эти обязательства».

Согласно Шаваршу Кочаряну, азербайджанская сторона даже обычное предложение воспринимает в другом смысле: «Если кто-то, по их оценке, не действует в их пользу, они начинают критиковать».