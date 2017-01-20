Заседание Совета РПА состоится 26 января

В следующий четверг, 26 января, состоится заседание ИО Республиканской партии, а затем и Совета партии. Во время заседания исполнительного органа правящей партии будут рассмотрены вопросы, связанные с предвыборными списками, новым составом Совета партии, предвыборным штабом и избирательной кампанией, после чего они будут представлены на рассмотрение Совета. Об этом журналистам сообщил после завершившегося вчера вечером заседания ИО РПА вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Кто возглавит предвыборный штаб РПА, по какому принципу будет формироваться избирательный список, в ответ на эти вопросы журналистов пресс-секретарь РПА сказал, что ответы на все вопросы будут представлены после заседания партийного совета.

А на вчерашнем заседании ИО РПА обсуждались внутрипартийные и внутриполитические вопросы. Члены исполнительного органа представили свои подходы к избирательному процессу. Разговор шел и о предстоящем заседании Совета, была обсуждена выполненная работа старых и новых членов Совета.

По словам Шармазанова, РПА вероятно проведет заседание Совета партии 26 января после встречи исполнительного органа РПА, где будет избран новый состав совета и будут обсуждены все вопросы повестки.

Вопрос о включении в предвыборный список РПА премьер-министра Карена Карапетяна, как отметил Эдуард Шармазанов, пока не ясен. Вопрос о возможности участия в выборах премьер-министра должны еще изучить юристы.