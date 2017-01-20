Эдуард Шармазанов: «Сергей Лавров опроверг азербайджанскую сказку»

«Это тот случай, когда министр страны-сопредседателя Минской группы дал весьма четкий, точный и уместный ответ. Да, это не внутреннее дело Азербайджана, то есть, не Азербайджан должен определять статус Карабаха», – отметил вчера в беседе с журналистами после окончания заседания Исполнительного органа Республиканской партии вице-спикер НС РА, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Напомним, ранее азербайджанский журналист обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с вопросом, вмешается ли ОДКБ, если Азербайджан попытается оружием установить “порядок” на своей территории, подразумевая при этом НКР. Вопрос азербайджанского журналиста и ответ главы МИД России сегодня обсуждался и на заседании исполнительного органа РПА. Эдуард Шармазанов выделяет в ответе Сергея Лаврова также следующее – Лавров сказал то, что на протяжении лет говорит армянская сторона: «Проблема будет решена тогда, когда будет принято решение об окончательном статусе НКР. Без этого проблема не может быть решена. Лавров опроверг азербайджанские сказки о том, что ситуация стабилизируется после возвращения территорий».

Эдуард Шармазанов напомнил, что президент Армении Серж Саргсян неоднократно заявлял, что если мы хотим достичь прогресса, то должны устранить не следствия, а причину. А причина заключается в том, что Азербайджан не желает принять свободное волеизъявление народа НКР. Но народ НКР должны иметь статус, который он сам определит. Эдуард Шармазанов ожидает в 2017 году схожие ответы также и со стороны других сопредседателей Минской группы ОБСЕ.