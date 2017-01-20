Режим Лукашенко выдает блогера Лапшина Алиеву: Палата адвокатов Армении призывает оказать ему помощь

Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук принял решение удовлетворить просьбу генпрокуратуры Азербайджана о выдаче Баку гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, сообщил агентству «Новости-Армения» председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

В середине декабря Лапшин, имеющий в том числе гражданство России, написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в “черный список” за посещение без согласования с азербайджанскими властями Нагорно-Карабахской республики.

“Удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики о выдаче Лапшина Александра Валерьевича, уроженца г. Свердловска (Екатеринбург) Российской Федерации, гражданина Российской Федерации и Государства Израиль, для привлечения к уголовной ответственности по ст. 281.2 и ст. 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики”, – говорится в постановлении.

Департаменту исполнения наказаний МВД Беларуси поручено организовать передачу Лапшина представителям компетентных органов Азербайджана после вступления решения о его выдаче в законную силу.

По словам Зограбяна, это решение может быть опротестовано в городском суде Минска в десятидневный срок.

“Решение пока не предоставлено адвокатам Лапшина. Ему удалось сделать выписку из документа. Рабочая группа Палаты адвокатов Армении работает в этом направлении, и по возможности окажет необходимую профессиональную помощь. Александр Лапшин нуждается в нашей помощи. Всех коллег-юристов и журналистов призываю присоединиться к защите Александра Лапшина”, – отметил Зограбян.