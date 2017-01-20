Причина нейтральной позиции международных структур – в безразличии властей Армении

«Высшее политическое руководство страны, погрязшее по горло в коррупции и мысли как продлить свое безликое правление, виновато в безнаказанности Азербайджана», считает карабахский правозащитник.

«Апрель показал, что мы не должны ждать и надеяться, что вместо нас какая-то международная организация осудит агрессивные действия Азербайджана! Сегодня, мы являемся свидетелями краха международного права и международной системы безопасности, установившиеся после второй мировой войны и Хельсинкского Акта! Безопасность каждой страны, каждого народа становится проблемой собственной! Поэтому необходимо серьезно трансформировать политическую власть и мысль в Армении», – заявил в интервью «Аравот» председатель Республиканской партии Арцаха, координатор Карабахского комитета «Хельскинкской инициативы-92», правозащитник Карен Оганджанян.

«Армения должна в военном, политическом и нравственном отношении быть готова наказать любого, кто посягает на физическую безопасность своих граждан, где бы это не происходило. На агрессивные действия Азербайджана, Армения должна была нанести сокрушительный удар по Азербайджану не только в направлении, где имело место агрессия, а в любом направлении, откуда возникают угрозы. То, что всего этого не произошло, говорит о том, что высшее политическое руководство страны, погрязшее по горло в коррупции и мыслями как продлить свое безликое правление, виновато в безнаказанности Азербайджана! Именно от инертности политического руководства Армении и исходит нейтральная позиция международных межправительственных институтов», – считает карабахский правозащитник.

Полный текст интервью с председателем Республиканской партии Арцаха, координатором Карабахского комитета «Хельскинкской инициативы-92», лауреатом международных премий мира и по правам человека, правозащитником Кареном Оганджаняном читайте в печатном номере газеты «Аравот» от 24 января.