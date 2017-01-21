В некоторых случаях политические субъекты переоценивают себя: Хачатур Сукиасян – tert.am

В интервью Tert.am бывший депутат парламента Хачатур Сукиасян затрагивает свое политическое будущее, расстановку сил на политической арене и вызовы, стоящие перед политическими силами в преддверии парламентских выборов 2-го апреля.

– Г-н Сукиасян, активно обсуждается вопрос Вашего участия в выборах в Национальное собрание 2 апреля по списку различных партий или альянсов. Вы уже определились с участием и какой партии или альянсу отдадите предпочтение?

– Я еще не решил, буду участвовать или нет. Предпочтений у меня пока нет. Провожу консультаций и обсуждения, по итогам которых, если приму решение, обязательно сообщу в прессе.

– Принимая во внимание пройденный Вами путь с АНК, биографии, не будет ли большее предпочтение отдано политической силе, возглавляемой Левоном Тер-Петросяном?

– Повторю, мои предпочтения каким-либо образом еще не сформированы. АНК для меня родная структура, вы сами это отметили, что я прошел с ними путь, еще в те времена, когда не было Армянского национального конгресса, и не было такого названия. Но сейчас я могу только добавить, что пока какого-либо решения нет, я должен оценить свои возможности, желания, свои подходы к будущему. Да, конечно, АНК имеет политическую базу, позицию и подходы к одной из самых сложных задач Республики Армения. И я очень хотел бы, чтобы и другие политические субъекты также имели свое отдельное мнение по этому вопросу, чтобы мы могли сравнить и сопоставить преимущества и недостатки той или иной точки зрения.

– Видите ли Вы сейчас возможность сотрудничества с альянсом «Елк», ведете ли Вы сейчас с ними консультации?

– Я провожу консультаций с «Елк», и положительно оцениваю их собственную оценку относительно своей политической силы, ее реальный сегмент. Это для меня очень важно, потому что на данном этапе, во многих случаях, различные политические субъекты, я думаю, переоценивают себя.

Ануш ДАШТЕНЦ

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