Продажа оружия противоборствующим в зоне конфликта странам – сущность российской политики: «168 жам»

Российский политолог Алексей Малашенко считает оправданным имеющееся недовольство армянской общественности и властных кругов по поводу продажи Россией оружия Азербайджану. Однако, по его словам, Россия не брала на себя никаких обязательств относительно продажи оружия каким-либо странам, особенно когда продажа оружия противоборствующим в зоне конфликта странам является сущностью российской политики, и особенно, когда благодаря бизнесу в данной сфере Россия получает огромные деньги. «Россия всегда продавала оружие конфликтующим сторонам, тем самым пытаясь не давать преимущества какой-либо стороне, в то же время давая понять, что ей не выгодна победа какой-либо из сторон. Россия в этом случае руководствуется своими национальными интересами, и эти интересы заключаются в сохранении российского присутствия на Южном Кавказе, и почему бы нет, также в его укреплении», – отметил он в интервью газете «168 жам».

А российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр отмечает, что для России, как всегда, важны отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, так как России нужны не отдельные страны, а весь Южный Кавказ. По словам Фельгенгауэра, Москва равноценно оценивает маневренные возможности в отношении и Армении, и Азербайджана, которые в случае с Арменией довольно сузились.

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