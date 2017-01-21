Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:28 | Январь 21 2017

Карен Карапетян: сокращение персонала не всегда плохо – видео

Карен Карапетян: сокращение персонала не всегда плохо – видео

Комментируя информацию о том, что одна компания была вынуждена сократить число своих сотрудников на 40-50%, премьер-министр Карен Карапетян вчера во время встречи в Американском университете сказал:

«Сокращение на 40-50 процентов в бизнесе не всегда плохо. Если в себестоимости продукции на 40-50 процентов людей больше и бизнес неокупаемый, возможно, что сокращение – это оптимизация, может быть, это – стратегическое решение.

Я не желаю, чтобы люди оставались безработными, но сокращение персонала не всегда негативное явление».

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Рубрики: Экономика
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