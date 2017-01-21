Почему Комитет госдоходов закрыл супермаркеты «SAS»

Несколько филиалов сети супермаркетов «SAS» в настоящее время не обслуживают граждан. В офисе «SAS Group» на телефонные звонки не отвечают. Как сообщает «Айкакан жаманак», не действуют филиалы «SAS», расположенные на улицах Туманяна и Абовяна, причиной чему, по сообщению того же источника, проводимые там налоговые проверки. На запрос Aravot.am в отдел информации и по связям с общественностью Комитета по госдоходам, почему закрыты магазины, принадлежащие «SAS», нам сообщили, что Комитет по государственным доходам при Правительстве РА выполняет свои функции в рамках полномочий, определенных законом. Компания «SAS Group» принадлежит члену РПА, депутату Артаку Саргсяну.

Напомним, что на днях премьер-министр Карен Карапетян на заседании правительства выступил по поводу недовольства со стороны Комитета госдоходов, сообщившего, что значительное число налогоплательщиков не полностью декларируют объем товарооборота и цены, количество работников, размеры оплаты труда, поставляют товары без счет-фактур, раздувают расходы, нарушают правила эксплуатации кассовых аппаратов. Поэтому, вполне возможно, что в числе правонарушителей оказалась также и эта компания. Премьер-министр также отметил, что «так называемое, мягкое администрирование может и должно касаться исключительно законопослушных налогоплательщиков, а любое проявление уклонения от выплаты налогов, независимо от характера личности налогоплательщика, должно быть пресечено». Карен Карапетян поручил КГД установить контроль в отношении вышеотмеченных явлений, применив механизмы, предусмотренные законодательством РА.

Кстати, за период январь-сентябрь 2016 года «SAS Group» в целом выплатил в бюджет 876 миллионов 491 тысячу драмов, из которых уплата только налогов составила 345 миллионов 636 тысяч драмов. В прошлом году эта компания в списке налогоплательщиков заняла 102-е место. В 2015 году, компания «SAS» не только занимала более дальние позиции (168-е место) в сравнении с тем же периодом 2016 года, но и по выплачиваемым налогам. В целом в 2015 году «SAS Group» заплатил 496 миллионов 400,4 тысяч драмов, из которых 184 миллиона 108,8 тысяч драмов налоговым органам.