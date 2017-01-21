Превратившаяся в цирк Америка: задачи Армении и армянства – «Жаманак»

Соединенные Штаты являются той страной, которая при любом президенте будет оказывать значительное влияние и в сфере международной безопасности, и на экономику, и на политику. Армения, даже будучи маленькой страной, находясь в регионе, представляющим собой перекресток горячих процессов, окажется под влиянием особенно внешнеполитических решений нового президента США. Вдобавок, есть проблема американо-российских отношений, учитывая тесную взаимозависимость Армении с Россией, или просто ее влияние на Армению. Периода после победы Трампа недостаточно для понимания того, как будут противостоять американские институты и система решениям, речам и заявлениям одиозного Трампа. С этой точки зрения еще предстоит понять, как система отреагирует на президентство Трампа, и как сам Трамп будет взаимодействовать с системой.

Таким образом, следует констатировать, что президент Трамп в скором времени действительно может привести к довольно длительному периоду неопределенности или как минимум к такому риску. Армения должна быть готова к этому, к росту временных, возможно, новых вызовов в этот промежуточный период. Параллельно с этим, необходимо обратить внимание на один важный фактор – американское армянство. Здесь, конечно, упоминание об американском армянстве является условным, оно представляет собой многогранную реальность, но в любом случае вне всякого сомнения, что армяне США должны приступить к задаче по формированию и представлении администрации Трампа государственных интересов Армении и проблем по обеспечению безопасности, и многое несомненно будет зависеть именно от этого обстоятельства, особенно во время возможного промежуточного периода.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»