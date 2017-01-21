«Нам 60 процентов вполне достаточно, а больше мы и не хотим»: Сукиас Аветисян

Депутат-республиканец Сукиас Аветисян использовал слово «приятно», характеризуя тот факт, что ряд политических партий выступил с заявкой и имеет возможность участвовать в выборах 2 апреля.

Во время вчерашней встречи с журналистами в Пресс-клубе «Айели» депутат-республиканец отметил, что, по его ожиданиям, появятся еще новые коалиции: «Со стороны разных политических сил и деятелей прозвучали объявления об участии в выборах. Это доказывает, что в нашей стране сформирована свободная политическая арена, и любой человек имеет возможность участвовать в самом важном политическом процессе, в выборах 2-го апреля». Сукиас Аветисян объявил, что конкуренция будет происходить между оппозиционными партиями, а РПА видит себя вне этой конкуренции.

Участвующий в пресс-конференции заместитель председателя партии «Гражданский договор» Сурен Папикян отметил, что его коллега-республиканец представил ситуацию таким образом, что РПА усядется и будет ждать, когда среди оппозиции начнется борьба друг с другом, и по этому поводу заметил: «Завтра мы проводим в зале заседаний правительства конференцию альянса («Елк», – ред.), где вы услышите обо всем, что мы намерены вскоре представить, и о той дорожной карте, с помощью которой мы разочаруем власти».

Сукиас Аветисян возразил: «Это будет сюрпризом, но не разочарованием… Нам 60 процентов вполне достаточно, а больше мы и не хотим».