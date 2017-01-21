Мкртич Минасян: Гагик Царукян должен нести свой крест перед людьми

Депутат парламентской фракции РПА Мкртич Минасян надеется, что парламентские выборы пройдут прозрачно, а результаты выборов не будут оспариваться. Во всяком случае, выступая вчера в Пресс-клубе «Постскриптум», он заявил, что его родная партия – РПА, имеет такую позицию, политическую волю и цель. Депутат считает, что цели, поставленные перед ними конституционными реформами, вроде становятся уже реальностью, то есть, каждая политическая партия или блок должны попытаться добиться вотума доверия той или иной части народа.

Журналисты поинтересовались, а созрела ли для этого наша политическая сфера. «Я говорю об обобщенном и приемлемом варианте, и приемлемых общественностью выборах. В прошлом, мы знаем, что некоторая часть нашего народа оставалась недовольной результатами выборов, и это естественно, так как не бывает исключительных ценностей. Теперь, да, мы уже можем сказать, что политическая сфера стала зрелой», – ответил Мкртич Минасян.

На другой вопрос, удастся ли провести эти выборы без столкновений и всякой неразберихи, депутат-республиканец ответил: «Выборы не могут проходить без политических баталий, разногласий в мнениях и неприемлемого отношения. Все это должно происходить на политической арене, и именно это формирует новую политическую культуру».

На вопрос Aravot.am, содержат ли в себе крупицу правды закулисные разговоры и публикации средств массовой информации о том, что бывший глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян открыл «закрытую политическую страницу» с ведома и разрешения Сержа Саргсяна, и вообще, что дает правящей силе или какую угрозу таит возвращение Гагика Царукяна, Мкртич Минасян ответил, что он не слышал подобных разговоров и думает, что они далеки от действительности. «Царукян в своем заявлении отметил, для чего он возвращается», – отметил депутат, добавив, что будучи не согласным с некоторыми заявлениями Гагика Царукяна, он считает естественным, что Гагик Царукян продолжает свою политическую деятельность, и как он сам сказал – «должен нести свой крест перед обществом».

На замечание, что еще в недавнем прошлом для Республиканской партии Гагик Царукян «был политическим злом, и у нас нет страны, чтобы превращать ее в цирк», депутат возразил тем, что политика не является чем-то окаменелым, это динамичный и меняющийся процесс.