Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:46 | Январь 21 2017

Impeach Trump Now: в США запустили кампанию за импичмент Трампа

Impeach Trump Now: в США запустили кампанию за импичмент Трампа

Deutsche Welle. В то время как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве президента США, ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за его импичмент. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.

Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации – Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения невыгодные для страны.

Не только петиции, но и иски

Одновременно петиция за импичмент Трампа, упирающая на его “гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм”, запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тысяч подписей.

Как пишет газета The Washington Post, в числе прочих против Трампа выступает и правозащитная организация “Американский союз защиты гражданских свобод” (ACLU). По словам ее главы Энтони Ромеро, ACLU уже готовит многочисленные судебные иски.

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.

Фото – Deutsche Welle

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Международные
Теги: , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда