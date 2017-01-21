Блогер Александр Лапшин подписал «извинительное письмо на имя президента Азербайджана»

18 января Лапшин в присутствии консула Израиля в Беларуси Юлии Рачински-Спиваковой подписал «извинительное письмо на имя президента Азербайджана», сообщает агентство Sputnik со ссылкой РИА Новости.

“В нем он просит прощения за свои действия в связи с тем, что они были совершены по наивности. Письмо было нотариально заверено консулом посольства Израиля в Беларуси и передано через наше посольство в Баку в администрацию президента Азербайджана на рассмотрение”, — сказала Рачински-Спивакова.

Дипломат также сообщила, что мать Лапшина, которая является гражданкой Израиля и там проживает, попросила помилования для сына у президента Азербайджана и направила его в МИД Израиля. При этом консул отметила, что дипмиссия Израиля координирует все наши действия с посольством России, так как Лапшин также является российским гражданином.

“Официальная позиция Израиля — мы против экстрадиции блогера, мы считаем, что он должен быть освобожден”, — заявила она.

Российско-израильского блогера Александра Лапшина задержали в Беларуси в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений — в частности посещение Нагорного Карабаха. Палата адвокатов Республики Армения обратилась к белорусским и российским коллегам с просьбой оказать содействие задержанному блогеру в предоставлении правовой помощи. В Ереване 16 января прошла акция протеста у посольства Беларуси из-за задержания блогера Лапшина.