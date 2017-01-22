Армянский облик польского Гданьска

В самом сердце польского города Гданьск – по адресу Марьяцкая 34-34 глава союза армян Гданьска, известный художник Гагик Парсамян планирует основать настоящий уголок пропаганды армянской культуры. В беседе с «Аравот» деятель культуры отмечает, что цель – создать своеобразное представительство и надлежащим образом представлять армянскую культуру иностранцам. А иметь армянский уголок на улице Марьяцкая, где находится Костел Пресвятой Девы Марии – выполненный в готическом стиле самый большой храм из кирпича в Европе, большая удача, поскольку это улица очень оживленная, это излюбленное туристами место.

Поскольку был объявлен конкурс, Гагик Парсамян представил достойную внимания программу, а в беседе с мэром Гданьска напомнил, что исполняется 650-летие армяно-польской дружбы, что армяне Польши в разные времена имели свой серьезный вклад в разных сферах жизни польского общества. 30 мая состоится открытие центра, при этом армянской общине будет предоставлено право бессрочного пользования территорией. Гагик Парсамян уверяет, что на армянской «планете» Гданьска, будут лекции выставки, показы фильмов, каждый месяц – мероприятие под названием «Узнай Армению», курсы армянского, живописи, будут организованы дни «открытых дверей». В этом контексте армяне представят также культуру других народов. Благодаря усилиям Гагика Парсамяна и при его активном участии был проведен ряд мероприятий, например, в Польше состоялись концерты, показы фильмов, были установлены хачкары в разных городах страны. Мероприятия в основном проходили на уровне городских и региональных властей.

Наш собеседник с особым волнением вспоминает 2009 год, когда во дворе собора Петра и Павла был установлен хачкар, привезенный из Армении и освещенный архимандритом Серобве, был открыт Армянский переулок. Кстати, настоятель собора Петра и Павла, архимандрит Цезарий Анусевич испытывает глубокое уважение к армянам. Живущие в Польше армяне уверены, что у него армянские корни. В церкви висит одна из картин Теодора Аксентовича. Каждый год 24 апреля армяне Гданьска собираются у хачкара. В беседе с «Аравот» Гагик Парсамян рассказал, что приложил серьезные усилия для того, чтобы добиться установления хачкара, он показал всем письма, адресованные Католикосу. Что касается переименования одного из переулков Гданьска в Армянский переулок, то, по словам Парсамяна, 23 из 26 членов городского совета проголосовали за переименование.

Именно по инициативе Гагика Парсамяна в 2011 году, по случаю 20-летия Независимости РА, а также в Матенадаране нового корпуса, Матенадарану был подарен факсимиле «Евангелие Скевры» XII века. Художник отмечает, что в деле признания Геноцида армян смелые шаги были предприняты пастором прихода армянских католиков юга Польши отцом Тадеушем Залесским, по предложению которого в городе Гливице был установлен хачкар, по этому случаю состоялся вечер армянской песни в зале Мазовше.

Мероприятия, посвященные армянской культуре на территории Польши, проводились неоднократно, все перечислить невозможно.

Гагик Парсамян рассказал и о сопотской выставке работ пяти современных армянских художников – Седы Бекарян, Арутюна Арутюняна, Армена Ходжояна, Адель Айрапетян и самого Парсамяна в 2012 году. А в 2014 году состоялась выставка работ Теодора Аксентовича и Ованеса Айвазовского, сольный концерт Артура Папазяна. «Открытие выставки Айвазовского было результатом десятилетней работы, и, к сожалению, президент Армении не присутствовал на церемонии открытия, но на ней присутствовал президент Польши, он много хорошего сказал об армянах. В 2014 году в Армении состоялся сольный концерт талантливого польского пианиста, джазмэна Лешека Можджера. В 2015 году открылась выставка работ Паравона Мирзояна в Государственной галерее искусств в Сопоте, а в 2015 году в Национальной галерее Армении состоялась выставка польского художника Мацея Свишевского»,- рассказывает Парсамян. Наш собеседник, исходя из скромности, не стал говорить о выставке своих работ под названием «Водопад цветов» приуроченной к сотой годовщине Геноцида, проведенной при содействии посольства РА в Польше и мэрии Гданьска – в 10 европейских странах. Представленные на выставке 100 картин символизировали сотую годовщину Геноцида армян, а водопад цветов – возрождение армянского народа.

В ходе беседы мы поговорили и о планах на будущее. Живущий в Польше известный художник имеет желание представить 50 шедевров Государственной картинной галереи Армении в Государственной галерее Сопота, где в свое время состоялась выставка Айвазовского – под патронатом президентов двух стран. «Полагаю, эта выставка должна открыть новые двери перед нами – после выставки Айвазовского люди начали другими глазами смотреть на армян»,- отметил Гагик Парсамян. Еще одну выставку, на которой будут представлены работы Гагика Парсамяна и польского абстракциониста Генриха Чешника, директор галереи Сопота Збигнев Буски предложил организовать в Национальной галерее Армении. Обе выставки состоятся 4 декабря.

Наш собеседник констатирует: к армянам в Польше относятся очень хорошо, есть круги, которые, по словам Парсамяна, просто влюблены в армянскую культуру: «Есть поляки, которые не имеют армянских корней, однако хотят быть близки к нам, например, есть один профессор, который шутит: раз он родился в горах, то может считать себя армянином».

Добавим, что в Гданьске, есть армянская воскресная школа, открывшаяся два года назад. Гагик Парсамян подчеркнул, что ему бы очень хотелось, чтобы армянская община в Гданьске имела сердобольного духовного пастыря, по словам нашего собеседника, духовный пастырь ААЦ в Польше, архимандрит Тачат Цатурян не всегда принимает участие в армянских мероприятиях, неоднократно отказывался освещать армянские хачкары, молодые армянские пары венчаются в католической церкви.

Гоар Акобян

Гданьск-Ереван

Фото – автора

Газета «Аравот»

19.01.2017г