Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:58 | Январь 22 2017

Трамп попросил 50 ключевых госчиновников Пентагона, Госдепа и Минфина остаться в его администрации

Трамп попросил 50 ключевых госчиновников Пентагона, Госдепа и Минфина остаться в его администрации

Избранный президент США Дональд Трамп попросил 50 высокопоставленных государственных чиновников остаться в его администрации. Среди них – замминистра обороны Роберт Уорк и посланник по борьбе с «Исламским государством» Бретт Макгерк, сообщил в четверг представитель Трампа. Об этом передает Голос Америки.

Приглашения остаться в администрации Трампа также получили глава Управления по борьбе с наркотиками Чак Розенберг, директор Национального центра по борьбе с терроризмом Ник Расмуссен, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шэннон и исполняющий обязанности заместителя руководителя Министерства финансов США по вопросам терроризма и финансовых преступлений Адам Шубин, сообщил журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

На снимке – Адам Шубин

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Рубрики: Международные
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