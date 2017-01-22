Следствие банковской монополии на границе Армения-Грузия в Баграташенском КПП

В ноябре 2016 года начало функционировать новое здание Баграташенского пограничного КПП. В этом здании созданы хорошие условия для пересечения границы и обслуживания людей.

18 января на этом КПП мы ознакомились с обменным курсом валюты банка «Арарат». Интересной была разница в обменном курсе грузинского лари. Лари на обменном пункте КПП покупался за 165 драмов, а продавался за 195 драмов. На Баграташенском КПП, который находится в 100 метрах от КПП Садахло (Грузия), разница между покупной и продажной стоимостью лари значительная.

На месте мы узнали, что на этом пограничном КПП другие банки Армении не имеют пункты по обмену валюты.