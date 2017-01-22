Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:27 | Январь 22 2017

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд возможно останется на своем посту: The Huffington Post

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд возможно останется на своем посту: The Huffington Post

«Эхо Москвы». Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд возможно останется на своем посту во внешнеполитическом ведомстве.

Как утверждает издание «Хаффингтон пост» со ссылкой на свои источники, фамилия дипломата есть в списке тех, кого переходная команда нового президента Дональда Трампа хотела оставить после инаугурации. Нуланд довольно часто критиковали в российской прессе.

Считается, что она была одной из влиятельных фигур в политике американской администрации в отношении Украины. В частности, во время выступлений в Киеве, как напоминают СМИ, она встречалась с их участниками и угощала их булочками и печеньем.

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Рубрики: Международные
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