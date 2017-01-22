Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:03 | Январь 22 2017

Когда под одной крышей находятся Обама, Дали и звезды: фоторяд из Амстердама

Когда под одной крышей находятся Обама, Дали и звезды: фоторяд из Амстердама

Музей восковых фигур Марии Тюссо был основан 1835 году – на Мэрилебон роуд в Лондоне. Музей мадам Тюссо сейчас имеет 19 филиалов в разных городах мира, это одно из излюбленных туристами мест. Что касается амстердамского музея, то он открылся в 1971 году, а спустя 20 лет расположился в центральной части города – на площади Дам. У входа в музей всегда можно увидеть длинные очереди, так было и во время нашего посещения. Здесь можно увидеть политических деятелей, звезд шоу-бизнеса. Известных футболистов и деятелей культуры – восковые фигуры принцессы Дианы, Барака Обамы, Джони Депа, Анджелины Джоли, Мерилин Монро, Адель, Сальвадора Дали, Ван Гога, Пикассо и других. Для того, чтобы сфотографироваться с некоторыми из них, особенно со звездами шоу-бизнеса и с футболистами, приходится долго ждать.

Музей предлагает также своеобразные забавные подарки, например, на статуэтке Оскар сразу же могут написать имя покупателя. Уходя из музея мадам Тюссо, думаешь о том, чтобы вернуться снова. Восковые фигуры впечатляют: персонажи не просто стоят вдоль стенки, а являются центральными фигурами тщательно продуманных инсталляций со светом и звуком. Приятно было видеть, что в Амстердаме люди выстраиваются в больше очереди и перед другими музеями, например, Ван Гога, при этом во многих музеях вход для лиц до 18 лет бесплатный.

Гоар АКОБЯН
Амстердам-Ереван

Фото – автора

Газета «Аравот»
17.01.2017г

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Рубрики: Газета «Аравот», Культура, Международные
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