Карен Карапетян провел заседание Совета по борьбе с коррупцией, участвовали представители НПО

Правительство Армении придает особую важность формированию равного, справедливого и прозрачного поля в бизнес-среде. Об этом в субботу заявил премьер-министр РА Карен Карапетян на заседании Совета по борьбе с коррупцией при участии представителей гражданского общества Армении.

«Мы придаем особую важность формированию равной, справедливой и прозрачной бизнес-среды, представляемые в этом плане предложения весьма важны для нас», – отметил глава кабмина РА.

Как передает пресс-служба правительства Армении, К. Карапетян поручил министру юстиции Арпине Ованнисян, а также министру экономического развития и инвестиций РА Сурену Караяну совместно с представителями частного сектора обсудить указанные предложения и представить соответствующие решения.

Премьер-министр Армении также подчеркнул важность внедрения института бизнес-омбудсмена и работ, осуществляемых в этом направлении.

В сфере борьбы с коррупцией К. Карапетян подчеркнул важность участия гражданского общества, обеспечения обратной связи и повышения эффективности общественного контроля.

Карен Карапетян поручил министру-руководителю Аппарата правительства РА Давиду Арутюняну при участии соответствующих ведомств начать обсуждения вокруг представленной идеи.

В свою очередь исполнительный директор Армянского офиса «Института открытого общества» Лариса Минасян представила результаты исследования «Борьба с коррупцией и укоренение достойного поведения в сфере образования Армении». Исполнительный директор организации отметила, что они пытались выявить все системные проблемы в сфере образования РА и представить предложения для их решения.

Премьер Армении в свою очередь сказал, что в образовательной системе республики предусматривается большой пакет реформ, способных обеспечить решение имеющихся проблем. «У нас есть множество проблем, связанных со школами», – добавил К. Карапетян.

Глава кабмина РА поручил министру образования и науки Левону Мкртчяну изучить указанные в докладе проблемы, обсудить их с заинтересованными сторонами и представить предложения в виде приоритетных задач Минобрнауки и законодательных изменений.