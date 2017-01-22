Эдвард Налбандян принял главу Департамента континентальной Европы МИД Франции

20-го января министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял руководителя Департамента континентальной Европы МИД Франции Флоранс Манжен, находящуюся в Ереване в связи с проведением политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, коснулись перспектив дальнейшего укрепления армяно-французских отношений. На встрече были обсуждены результаты состоявшихся в Ереване консультаций, а также шаги, направленные на углубление взаимодействия между министерствами иностранных дел двух стран.

Эдвард Налбандян и Флоранс Манжен обсудили текущий этап переговоров по заключению нового рамочного соглашения между Арменией и ЕС.

В ходе встречи собеседники также затронули вопрос реализации достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей по карабахскому урегулированию.

Пресс-служба МИД Армении