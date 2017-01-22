Улучшение российско-американских отношений может быть выгодно Армении: Арут Сасунян

Арут Сасунян

Издатель и редактор газеты «Калифорния курьер»

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В ноябре прошлого года американцы избрали наиболее невероятного кандидата в президенты – Дональда Трампа. Он не является политиком в вашем понимании. Будучи успешным и вполне именитым бизнесменом, он привык говорить речи наобум и не одобрять конкретные тренды. Учитывая противоречивый характер президентства Трампа, можно ожидать резких поворотов как во внутренней, так и внешней политике. Президент Трамп уже пересмотрел свои позиции по ряду предвыборных обещаний: депортация нелегальных мигрантов, возведение стены на границе США с Мексикой, запрет на въезд мигрантам из исламских стран. Трамп изменил свою позицию и по ряду международных проблем. Он сам не знает, какую позицию займет по важнейшим политическим вопросам мировой важности.

Вот краткий перечень основных международных проблем, по которым Трампу предстоит принять решения:

1.Главной темой для пересмотра станут отношения между Соединенными штатами и Россией. Если две этих крупных страны смогут достичь согласия, то стабильность в мире не столкнется с опасным антагонизмом. Кроме того, сотрудничество между Россией и США может сказаться на борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке. Многие ведущие мировые политики, которые высказываются против перспектив улучшения отношений между Путиным и Трампом, возвращаются к образу мышления времен холодной войны. Главной проблемой последнего времени стали обвинения в адрес России по поводу хакерского вмешательства в ход президентстких выборов в США. Но русские не сделали ничего экстраординарного. Китай, Россия и даже союзники США во все времена пытались найти доступ к секретным данным.

2.Трамп, в связи с недовольством заключенными международными договорами, попытается провести новые переговоры по поводу обговоренных администрацией Обамы условий. Одним из основных поправок, которые Трамп может внести, станут новые переговоры по ядерной программе Ирана, в подписании которой принимали участие многие страны. Остается ждать и наблюдать, какие из поправок Трампу удастся реализовать.

3.Следующим важным пересмотром для Трампа может стать урегулирование израильско-палестинского конфликта. Но если, в соответствии со своей программой, он намерен перевести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, то это может привести к серьезному столкновению между США и арабскими странами, с крайне нежелательными последствиями.

4.И последний вопрос, который придется решать Трампу – нормализация американо-кубинских отношений. Посмотрим, согласится ли Куба с предложениями Трампа.

Нет никаких гарантий, что идеи президента Трампа сыграют на улучшение уже заключенных договоренностей, хотя нет и обратных гарантий. Следовательно, никто не может сказать, куда поведет новая администрация мировой порядок и как сложатся отношения между странами. Мир надеется на улучшение отношений между странами и мирное урегулирование проблем. Улучшение отношений между США и Россией будет способствовать решению задач и преодолению вызовов, которые предстоят Армении.

Перевод: Lragir.am