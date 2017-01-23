В Армении обнаружена стоянка древнего человека возрастом два миллиона лет

В Армении обнаружена стоянка древнего человека, возраст которой насчитывает примерно 2 млн лет. Археологи считают, что найденное жилище является самым древним из известных на сегодня мест обитания человека, передает сайт discover24.ru.

При обследовании одной из пещер периода нижнего палеолита в Армении, ученые Российской академии наук (РАН) обнаружили стоянку древнего человека. Со слов руководителя Института истории материальной культуры РАН Владимира Лапшина, стоянка принадлежит к числу самых древних жилищ человека, которые известны науке.

Как сообщили ученые, в эпоху нижнего палеолита Homo habilis были схожи с австралопитеками, но имели более сложную социальную структуру и развитый интеллект. Применяли каменные орудия, умели добывать огонь. Занимались охотой, рыболовством и собиранием ягод.

Находка была неожиданной для ученых, так как они не рассчитывали встретить подобное на Южном Кавказе. Интересно, что ранее в Андах была найдена самая высокогорная стоянка первобытного человека. Как видно, люди в древности умудрялись выживать и в сложных горных условиях.

Фото – discover24.ru