Смена власти – любой ценой и с кем получится

В «Наследии» не могут прийти к общему знаменателю – мешает эта формула

Накануне на заседании правления «Наследия» членам партии так и не удалось прийти к общему знаменателю. Причина в том, что имеются разногласия касательно того, участвовать в выборах в одиночку или блоком.

Член правления партии Сусанна Мурадян в беседе с «Аравот» отметила, что в ходе встречи каждый из членов правления выступил три-четыре раза, настаивал на своем, пытался убедить однопартийцев, однако им так и не пришли к согласию. Заседание было прервано, председатель партии Раффи Ованнисян заявил, что в ближайшие дни они продолжат обсуждение и примут решение. Сусанна Мурадян, например, выступает за участие в выборах альянсом, по ее словам, участвовать в одиночку означало бы «урвать» один-два мандата. За участие в выборах альянсом выступает и заместитель председателя партии Армен Мартиросян. Тогда как член партии Заруи Постанджян категорически против всяких блоков и альянсов. Она, в частности, заявила: «Лично я не готова к участию в составе блока. Я за то, чтобы участвовать нашим списком и отдельно».

«Аравот» попросила у главы Армянского Института международных отношений и безопасности Степана Сафаряна, с учетом того, что он знаком с характером своих бывших товарищей по партии объяснить, почему им не удается прийти к согласию. Вот как господин Сафарян сформулировал желание бывших однопартийцев: «Добиться смены власти – без оценки рисков и перспектив, без учета разногласий, а с кем именно – не так важно. Эта проблема существует давно, я столкнулся с ней и понял, что не могу так. Так было в 2013 году, так продолжается сегодня». Следовательно, для Степана Сафаряна удивительно то, что удивляется Заруи Постанджян. Господин Сафарян напомнил, прошлое партии «Наследие»: «По тому же пути они пошли, создав четверку, точно также обстояло дело касательно сотрудничества с «Учредительным парламентом». Однако «Наследие» не было бойкотирующей силой, не осуществляло свою деятельность в радикальной плоскости. Власть – любой ценой и с кем попало, эта формула сегодня выявляет множество вопросов, в свое время ушли другие, в том числе и я, сейчас идет такая же борьба и, как заметила Заруи, единственный выход идти одним».

Господин Сафарян убежден: в случае участия в выборах в составе блока «Наследие» многое потеряет, в том числе и рейтинг, не говоря уже о том, что «Раффи Ованнисян останется в тени, у партии не будет своей фракции». По словам господина Сафаряна, если политическая сила не будет участвовать в выборах в составе блока, то внутри партии начнутся серьезные разногласия: возможно, Армен Мартиросян и другие заявят, что не собираются участвовать. В подобной ситуации господину Сафаряну более вероятным кажется то, что партия вообще откажется от участия в парламентских выборах.

На вопрос, каким может быть самое лучшее решение для партии в сложившейся ситуации, господин Сафарян констатировал, что в партии давно уже упустили возможность принять лучшее решение. Господин Сафарян снова вспомнил 2013 год: «В 2013 году я говорил – решение в том, чтобы вернуться к тому, что партия делала хорошо, и ее любили, с ней связывали надежды. Это не было пустословием, это не были обещания о смене власти и наступающее после этого разочарование, это было соединение общественной и чистой политики, которую кроме «Наследия» никто другой не предлагал, это было обслуживанием общественного интереса. Другой вопрос, что сейчас под предлогом смены власти пытаются преподнести все, что им угодно, называя это общественным интересом. Я говорю о политическом хвастовстве и пустословии, когда безрезультатно говорят о намерении сменить власть, и это «Наследию» принесло только поражение».

Господин Сафарян, сославшись на сделанное ранее заявление Раффи Ованисяна отметил, что если уж сложилась подобная ситуация, то будет лучше отказаться от участия в выборах, поскольку если даже будет принято решение в пользу участия блоком или отдельно, разногласия все равно останутся.

Добавим, что окончательное решение об участии в парламентских выборах и о том, как именно, в партии будет принято в ближайшие дни – посредством голосования.

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

20.01.2017г