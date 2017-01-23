Почти 3 миллиарда драмов – на советы фермерам

Насколько эффективны консультационные услуги в сельской местности, нужны ли они и какую пользу приносят фермерским хозяйствам? По этим и другим вопросам недавно было опубликовано исследование.

При ознакомлении с данным исследованием становится ясно, что на программы сельских консультаций тратятся миллиарды, но мало кто из фермеров прислушивается к большей части этих государственных рекомендаций, и, следовательно, мало от этого и пользы. Данное исследование по оценке бюджетной программы по оказанию консультационных услуг для сельской местности провели НПО «Центр по изучению экономического развития» совместно с «Oxfam», при финансировании ЕС.

Данная программа представляет собой государственную программу, по повышению знаний и опыта ведению сельского хозяйства в Армении, осуществляемую на постоянной основе. И как указывается в докладе, согласно данным исследования, эффективность программы не столь высока. Опрос был проведен в 1800 фермерских хозяйствах, которые относятся к числу хозяйств сельских общин, пользующихся программой государственной поддержки сельским землепользователям. Согласно докладу, о центрах сельскохозяйственной поддержки слышали только 20% владельцев фермерских хозяйств страны, а достаточно хорошо осведомлены о них только в 8 хозяйствах. Низким является и уровень участия в консалтинговых мероприятиях в рамках этой программы. Таким образом, можно заметить, что фермеры не столь склонны прислушиваться к советам «госчиновников». Консультационные услуги получили лишь 10% хозяйствующих субъектов.

По итогам исследования, низким является также и влияние программы на повышение экономической эффективности сельских хозяйств. Около 47% фермеров – бенефициаров данной программы, получивших информацию, никогда ею не пользовались при ведении своего хозяйства. Консультативные услуги оказываются не на удовлетворяющем бенефициаров невысоком уровне. По данным выборочного исследования по оценке государственной поддержки сельских хозяйств, об областных центрах содействия сельскому хозяйству (ОЦССХ) слышали и в курсе об их деятельности лишь 20% респондентов. Достаточно хорошо осведомлены о деятельности ОЦССХ 8% респондентов, 12% – «в курсе, но не детально», а 80 процентов вообще не слышали них.

В различных мероприятиях, организованных со стороны ОЦССХ в рамках программы сельских консультационных услуг, в течение последних трех лет консультационные услуги получили только 9,8% фермерских хозяйств, участвовавших в опросе, что составляет 48,9% из числа осведомленных о деятельности ОЦССХ. 6,3 процентам фермерских хозяйств были предоставлены различного рода информационные услуги, 6,4% принимали участие в полевых обучениях, и 6,4% получили профессиональные и маркетинговые консультации. 99,2% опрошенных имеют собственные участки земли, который включают в себя также и приусадебные земли. Причем, только 79,3% процента имеют собственную землю, а остальные обрабатывают взятую в аренду или предоставленную им безвозмездно землю. Полностью обрабатывают свои земельные наделы только 69,8% хозяйственников.

Основной причиной не полного возделывания земельных наделов примерно для 50% фермеров является отсутствие финансовых средств, а примерно для 42% хозяйств – проблема с орошением обрабатываемых земель. Проблемы с отдаленностью участков земли и качества почвы имеют 30% фермерских хозяйств. Из DG торговых точек, созданных большинством валового фермерского дохода, 60% приходится на растениеводство, животноводство получают с 30% ВВП, а также связанных с экономической деятельностью, 10%. Большая часть в общей прибыли от сельскохозяйственной деятельности среди опрошенных хозяйств, 60%, приходится на растениеводство, на животноводство – 30 процентов, а на смежную хозяйственную деятельность – 10 процентов. Созданный фермерами продукт, то есть, урожай, используется в самих фермерских хозяйствах – 53,1%, а обмениваются или продаются оставшиеся 46,9 процента.

Согласно отчету, уровень товарного хозяйства весьма низок. Реализовывается 25,2% произведенной фермерами продуктов и 20% урожая, при около 18% урожая не продается вообще, а сохраняется для собственного потребления или иного воспроизводства. Большая часть произведенного урожая 18,8% фермерскими хозяйствами продается или обменивается.

На сельскую консультативную программу из государственного бюджета выделяются огромные суммы денег, однако по данным опроса, этими советами пользуются очень немногие фермеры. В прошлом году из государственного бюджета для сельской консультативной программы было выделено 397,3 миллиона драмов, в 2015 году – 395.8 миллиона драмов, а в 2014 году – 346,5 млн. В докладе отмечается, что финансирование этой программы в течение 2008-2016 годов возросло в 2,8 раза, или в среднем на 13,9% в год. Деньги были потрачены на семинары, полевые обучения, экспериментальные работы, на теле и радиопередачи, издание памяток и буклетов. И поскольку эффективность программы очень низкая, авторы доклада считают, что она нуждается в реформировании, а также представили правительству несколько предложений.

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

20.01.2017г