Трамп обвинил СМИ в преднамеренном искажении данных о числе собравшихся на его инаугурации

Deutsche Welle. Новый президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на средства массовой информации, обвинив их в намеренном искажении информации о числе зрителей, собравшихся на его инаугурацию. Во время визита в штаб-квартиру ЦРУ в субботу, 21 января, он оценил количество слушателей его инаугурационной речи на Капитолии в “миллион, полтора миллиона человек”, в то время как СМИ показывали площадь, “где практически никого не было”.

Упомянув одну из публикаций, в которой говорилось о том, что на церемонию в Вашингтон собралось 250 тысяч человек, Трамп назвал это “ложью”. По его словам, люди стояли от ступеней Капитолия до монумента Джорджу Вашингтону. Между тем на опубликованных фотографиях с мероприятия видно, что это пространство не было полностью заполнено людьми.

Официальных данных нет

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, выступая позднее в тот же день на пресс-конференции, пригрозил привлечь массмедиа к ответу. “Очень много говорят об ответственности СМИ требовать ответа от президента. Я пришел сюда, чтобы сказать вам, что это дорога с двусторонним движением, – заявил Спайсер. – Мы привлечем СМИ к ответу. Американский народ заслужил лучшего”. Он утверждал, что на церемонию введения Трампа в должность “прибыло самое большое число людей, когда-либо присутствовавших на инаугурациях президента США”.

Между тем официально Белый дом не представил данных о числе собравшихся на инаугурационной церемонии Дональда Трампа 20 января. При сравнении фотографий 2017 и 2009 годов видно, что на ней присутствовало гораздо меньше людей, чем во время инаугурации Барака Обамы.

Фото – Deutsche Welle