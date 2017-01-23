Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:31 | Январь 23 2017

Дональд Трамп высмеял сотни тысяч участников акций протеста против новой администрации

Дональд Трамп высмеял сотни тысяч участников акций протеста против новой администрации

Президент США Дональд Трамп в воскресенье высмеял сотни тысяч участников акций протеста против новой администрации, которые прошли накануне в разных городах страны, передает Голос Америки.

«Наблюдал вчера за протестами, но было впечатление, будто мы только что провели выборы, – написал Трамп в Твиттере из Белого дома. – Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию».

Субботний «Марш женщин на Вашингтон», ставший протестом против инаугурации Трампа в качестве 45-м президентом США, возглавили символ феминистского движения Глория Стайнем, поп-певица Мадонна, актриса Скарлетт Йохансон и другие знаменитости.

Через два часа Трамп опубликовал новый твит: «Мирные протесты – отличительная черта нашей демократии. Даже если я не всегда соглашаюсь с ними, я признаю право людей на выражение своего мнения».

Трамп также похвалился большим количеством телезрителей, смотревших церемонию инаугурации: «Только что вышли телевизионные рейтинги – инаугурацию смотрел 31 миллион человек. На 11 миллионов больше, чем очень хорошие рейтинги четырехлетней давности!».

Фото – Голос Америки

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Рубрики: Международные
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