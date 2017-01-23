Чему верит и чему не верит Никол Пашинян

На первой конференции блока «Елк», которая состоялась в прошедшую субботу, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян в своей пламенной речи рассказал о целях и планах блока, а также о том, чему он верит и чему не верит. «Нас спрашивают, каковы наши возможности на парламентских выборах. Мы должны четко сказать, что сегодня народ Республики Армения имеет реальную возможность победить с нашей помощью.

У нас сотни тысяч единомышленников в Армении и в диаспоре, и наша задача помочь им понять, что нет более могучей силы, чем они, их политическая воля, политический выбор, а мы здесь в качестве гарантом и воплотим в жизнь то решение граждан, которым они изберут Выбор, Перемены, Победу. Настало время закрыть коррумпированную, родственно-кумовскую-приятельскую, хмбапетскую страницу Армении и открыть страницу просвещенной Армении, гражданской Армении, Республики Армения, где каждый будет чувствовать себя полноценным гражданином и обладателем своей доли родины», – сказал он.

«Я не верю той власти, той элите, которая говорит, что принесет проармянское решение Карабахского вопроса, тем разговорам о взаимных уступках, которые не учитывают одного – Азербайджан купил оружие на семь миллиардов, чтобы пойти на взаимные уступки? Конечно, нет. Мы должны создать такую страну, такую экономику, такое общество, которое готово защищать само себя, чтобы если у кого-то на севере, юге, востоке или западе возникнет мысль сказать, что государство Армения больше не должно существовать, мы были бы готовы защитить нашу страну и сказать, что Республика Армения должна существовать вечно, армянская государственность не будет иметь конца, а только подъем и развитие. Гражданин Армении должен осознавать свою силу, и наша миссия – внушить ему уверенность, и мы обязательно должны добиться этого. Да здравствует Республика Армения, да здравствует блок «Елк», да здравствует весна, которая наступит через два месяца».