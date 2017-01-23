Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:38 | Январь 23 2017

«Не смотрите со своей колокольни, спуститесь вниз!»

«Не смотрите со своей колокольни, спуститесь вниз!»

«Вы не смотрите со своей колокольни, спуститесь вниз, послушайте, что говорят люди, которые, так же, как и я находятся внизу, посмотрите какая здесь ситуация и сделайте выводы»,- обращается к премьер-министру Карену Карапетяну бывший депутат Национального Собрания Агаси Аршакян.

Наш собеседник советует премьер-министру начать с себя, с министров, которых он назначил: «Люди должны видеть справедливость, нужно вернуть разграбленную надежду, вы сэкономили пять миллиардов за счет сокращения тех, кто получал зарплату в 50-200 тыс. драмов. Зачем вам эти деньги, чтобы летать в командировки бизнес-классом?»,- говорит экс-депутат НС.

Интервью полностью – в печатном номере «Аравот» от 20.01.2017г

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Рубрики: Газета «Аравот», Политика, Экономика
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