«Вы не смотрите со своей колокольни, спуститесь вниз, послушайте, что говорят люди, которые, так же, как и я находятся внизу, посмотрите какая здесь ситуация и сделайте выводы»,- обращается к премьер-министру Карену Карапетяну бывший депутат Национального Собрания Агаси Аршакян.

Наш собеседник советует премьер-министру начать с себя, с министров, которых он назначил: «Люди должны видеть справедливость, нужно вернуть разграбленную надежду, вы сэкономили пять миллиардов за счет сокращения тех, кто получал зарплату в 50-200 тыс. драмов. Зачем вам эти деньги, чтобы летать в командировки бизнес-классом?»,- говорит экс-депутат НС.

Интервью полностью – в печатном номере «Аравот» от 20.01.2017г