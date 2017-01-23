Генрих Мхитарян и мы

Известно, что иностранцы и особенно русские с большой трудностью произносят большую часть армянских фамилий. Особенно трудно и неправильно произносят те армянские фамилии, в которых много согласных. Такова и фамилия «Мхитарян». Но иностранцы и особенно русские футбольные комментаторы фамилию футболиста Генриха Мхитаряна не только произносят правильно, но и с удовольствием. Особенно отметим русских, потому что за матчами «Манчестер Юнайтед» мы следим по российским телеканалам.

Причина этого не только в том, что мы из иностранных языков лучше понимаем русский, а в том, что российские футбольные комментаторы очень подробно и с нескрываемым удовольствием комментируют выступления нашего соотечественника Генриха Мхитаряна. Причина этого, может, и в том, что Генрих Мхитарян – лучший из футболистов постсоветских стран. С ним, может быть, может сравниться только Шевченко. Но, в отличие от украинца, спортивная карьера Генриха Мхитаряна еще не завершилась, и мы надеемся, что лучшие игры Генриха Мхитаряна впереди.

Написал «Генрих» и вспомнил, что несколько лет назад мы писали не «Генрих», а «Генрик». Сейчас пишем «Генрих», потому что «Генрих» имеет более международное звучание. Потому что по положению на данный момент, Мхитарян не только наш, но и всего мира. Причем, на самом высоком уровне. О нем с восхищением уже выразили Пеле, Месси, Ибрагимович, Форлан и другие звезды футбола, тогда как армянские звезды футбола странным образом немногословны относительно Генриха Мхитаряна. Мы убеждены и уверены, что, как и все мы, игрой Генриха Мхитаряна восхищаются и Аркадий Андреасян, и Хорен Ованнисян, и Овивян, и Маркаров, и другие наши звезды футбола, но хотели бы, чтобы они свое восхищение выражали более публично и подробно.

Как бы то ни было: у нас есть и другие непонятные явления, связанные с Генрихом Мхитаряном, и чтобы понять их, от нас потребуются определенные усилия. Например, гол-«скорпион» Мхитаряна, который потряс весь футбольный мир, в основном в армянских средствах информации и на сайтах был расценен как гол, забитый из «офсайда». Этот уникальный гол, может быть, и действительно был забит из положения «вне игры», и, может быть, что лучше нас это заметили судьи, которые, по всему, сделав вид, что не увидели и не заметили состояние «вне игры», пожелали, чтобы этот исключительный и неповторимый гол навсегда остался в видеороликах и истории футбола – на обозрение истинных фанатов футбольного искусства.

О Генрихе Мхитаряне мы хотели многое сказать, но, фактически, почти ничего не сказали. Мы хотели сказать, что Генрих Мхитарян не просто футболист, а настоящий интеллигент. Об этом свидетельствуют многочисленные интервью и о футболе, и обо всем. Об этом свидетельствуют его отношения с тренерами и товарищами по команде. Он заставляет, чтобы тренеры его не только любили, но и уважали. К нему с исключительным уважением относились тренеры «Шахтера» и «Боруссии». Генрих заставил, чтобы к нему с уважением и любовью относился великий упрямец Жозе Моуриньо, который, как известно, мало к кому относится с уважением и любовью.

Своего восхищения Генрихом Мхитаряном не скрывал на последнем съезде АНК и первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Хотя многие попытались превратить сказанное Тер-Петросяном в адрес Мхитаряна в юмор, но, по нашему мнению, отношение первого президента было однозначно серьезным и весомым.

О Генрихе Мхитаряне писали многие, и еще многие напишут, потому что о ним можно говорить нескончаемо. При всем при этом, из написанных о нем статей хочу выделить статью психиатра-психолога Самвела Маргаряна, которая была опубликована в «Аравот». Автор статьи, как и все мы, гордится Генрихом Мхитаряном, говоря, что все мы должны брать с него пример. И добавляет, что мы должны сделать так, чтобы и Гено гордился нами.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

21.01.2017г