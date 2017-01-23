В результате нарушения перемирия противником погиб военнослужащий Армии Обороны НКР

22 января около 23:25 по ереванскому времени на оборонительном участке одной из воинских частей Армии Обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима перемирия смертельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Карен Маратович Улубабян, 1995 г.р..

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.