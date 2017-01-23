КГД на 52% сократил число проверок, взамен увеличив на 283% сумму с одного акта проверки

В прошлом году, в сравнении с 2015 годом, в два раза уменьшилось число частичных проверок и расследований, проведенных налоговой службой. В целом, в 2016 году Комитет госдоходов провел 9128 проверок и расследований против 19.020 в 2015 году.

В итоге на 52% сократилось число проверок, и на 283% возросла сумма с одного акта. Были конкретизированы требования с целью совершенствования налогового администрирования и повышения эффективности при осуществлении налоговыми службами частичных проверок, чтобы свести к минимуму, в частности, осуществление фискальных проверок и неуместное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов в сфере малого и среднего бизнеса.

Отдел информации и по связям с общественностью Комитета по государственным доходам при Правительстве РА