Паруйр Айрикян присоединился к блоку Сейрана Оганяна и Вардана Осканяна: заявление

Лидер Объединения «Национальное самоопределение» (ОНС) Паруйр Айрикян на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что ОНС присоединяется к альянсу, сформированному бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном, лидером партии «Единение», экс-главой МИД РА Варданом Осканяном, лидером партии «Третья Республика» Виктором Даллакяном и председателем Демократической партии Армении (ДПА) Арамом Саркисяном в канун парламентских выборов весной этого года.

Напомним, 17 января партия «Единение» («Консолидация») распространила заявление касательно сотрудничества с другими политическими силами Армении в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017г. Согласно заявлению, с учетом сверхважности предстоящих выборов в Национальное Собрание РА, стоящих перед страной вызовов, отставив в сторону узкопартийные и групповые интересы и разночтения в подходах по решению отдельных проблем, руководствуясь необходимостью в консолидации, партии «Единение», «Третья Республика» и Демократическая партия Армении (ДПА) приняли решение сообща участвовать в парламентских выборах, сформировав альянс. Подчеркивалось, что формат открытый и альянс готов к сотрудничеству с теми политическими силами и деятелями, общественными структурами, которые разделяют подходы объединившихся партий. Лидер партии «Единение», экс-глава МИД РА Вардан Осканян 20 января сообщил, что в альянсе примет участие бывший министр обороны РА Сейран Оганян.

«ОНС по итогам голосования (19 голосов «за» и 2 «против») руководящего органа – Представительского Совета – присоединяется к сотрудничеству Сейрана Оганяна, Арама Саркисяна, Виктора Даллакяна и Вардана Осканяна в канун парламентских выборов», – отметил Паруйр Айрикян.