Трамп может получить Нобелевскую премию за мир, решив Карабахский конфликт: The Washington Times

Был ли Обама достоин Нобелевской премии Мира, которой удостоился через короткое время после избрания его 44-ым президентом США, это рассудит история. Тогда как президент Трамп имеет историческую возможность реально заработать эту почетную премию, используя его мастерство по заключению договоров для разрешения одного из сложнейших конфликтов в мире – «замороженного конфликта» между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, пишет в американской газете The Washington Times Роб Собхани. Решение Нагорно-Карабахского конфликта для Трампа и его команды по вопросам национальной безопасности даст сигнал – желает ли президент России Владимир Путин стать партнером США по решению конфликтов на международной арене, или он предпочитает спекулировать «горячими точками» в мире для достижения собственных стратегических целей, считает автор.

Собхани считает, что разрешение конфликта находится в руках Путина, так как Россия имеет громадное влияние на Армению. «Москва считает Армению своим форпостом в имеющем важное значение и богатом энергетическими ресурсами бассейне Каспийского моря. Удерживая Армению и Азербайджан в состоянии «замороженного конфликта», Путин решает свои краткосрочные проблемы, не разрешая Азербайджану экспортировать природный газ на европейский рынок, таким образом удерживая Европу в зависимости от российского газа. Требуя примирения между союзником России – Арменией и доверенным партнером США Азербайджаном, президент Трамп может очень быстро выяснить, является ли Путин миротворцем, или, как утверждают его критики, дестабилизирующей силой во всем мире», – пишет Собхани.

Автор отмечает, что хотя и Соединенные Штаты, Россия и Франция являются членами Минской группы ОБСЕ, перед которой поставлена задача разрешить этот конфликт, Россия «не только неоднократно подвергала саботажу попытки разрешения конфликта, но и оказывала военную поддержку Армении в этом длительном конфликте». Автор статьи отмечает, что Вашингтон был очень занят Ближним Востоком, чтобы взять на себя роль лидера для достижения стабильного мира между Ереваном и Баку. «Тогда как и Армения, и Азербайджан достойны вечного мира, – пишет Собхани. – Господин Трамп может положить новое начало этой мечте армянского и азербайджанского народов, возглавив здоровую дипломатическую инициативу, которая приведет к стабильному миру, и которая справедлива для обеих сторон. Попытка господина Трампа будет сигналом, что Америка вернулась к делу обеспечения стабильности в мире». Автор статьи отмечает, что, решая Карабахский вопрос, Трамп также отправит «высокий и четкий» сигнал миру, что «США стоят рядом со своими союзниками, каким является Азербайджан», так как, по мнению автора, «на всем Ближнем Востоке господин Трамп не найдет более надежного партнера, чем президент Азербайджана Ильхам Алиев».

В качестве возможного решения Собхани предлагает «немедленный вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана», а Азербайджан дает согласие экспортировать газ в Европу по территории Армении. Кроме этого, стороны должны согласиться относительно самого высокого уровня автономии Нагорного Карабаха, и на этой территории должны быть размещены американские, французские и русские миротворцы. Автор считает, что это послужит основанием для развития инфраструктур между Арменией и Азербайджаном (например, поезд в Нахичеван по территории Армении), а также для франко-российско-американского партнерства вокруг строительства «надежной и безопасной атомной станции» в Армении. Собхани считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев имеет поддержку внутри своей страны, и остается только, чтобы Трамп убедил Путина заставить Армению согласиться на такой вариант урегулирования конфликта.

«Учитывая трагическое прошлое Армении, Россия и США должны четко продемонстрировать армянскому народу, что никогда не отвернутся от Еревана. Представив четко, лаконично и полностью финансируемый пакет поствоенного экономического восстановления, господин Трамп может представить дорожную карту Путину, показав, что мир между Арменией и Азербайджаном исходит из общих интересов», – пишет Собхани.

В конце статьи автор напоминает слова пережившего Холокост Эли Визеля о том, что «мир не подарок Божий его созданиям, мир – это наш дар друг другу». Автор статьи уверен, что, выступая в качестве лидера всего мира, Трамп может «подарить мир Армении и Азербайджану и самому удостоиться заслуженной им Нобелевской премии Мира».

От редакции: Роб Собхани («Rob», Sohrab Sobhani), по сведениям газеты The Washington Post (4.10.1998), родился в азербайджанской семье в северном Иране, откуда вся семья эмигрировала в США в 1979 г. Активный лоббист интересов американских нефтяных компаний в Азербайджане и азербайджанских интересов в Вашингтоне.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН