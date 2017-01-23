Двухпартийная группа сенаторов США намерена воспрепятствовать отмене Трампом санкций против России

Радио Свобода. Двухпартийная группа американских сенаторов намерена воспрепятствовать президенту США Дональду Трампу отменить санкции в отношении России без одобрения Конгресса. Об этом в воскресенье заявили сенаторы Чак Шумер и Джон Маккейн.

По их мнению, следует сделать всё для того, чтобы Трамп не смог заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным и добиться ослабления санкций в отношении России. На прошлой неделе Трамп заявил, что он изучит возможность соглашения с Путиным, чтобы ослабить некоторые санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений в России.

В своих выступлениях на американских телеканалах Маккейн и Шумер сказали, что они против такого шага и вскоре представят законопроект, который позволил бы предотвратить подобное развитие событий. Сенаторы Бен Кардин и Линдси Грэм также поддерживают законопроект.

Сенатор Шумер заявил, что отмена санкций будет означать зеленый свет для России, Китая и Ирана, который позволит дальнейшее вмешательство в американские выборы и совершение всяких других, как он выразился, нехороших дел. Шумер также выразил надежду, что законодательство получит поддержку обеих партий.

По словам Джона Маккейна, следует вводить больше санкций против России. “Мы не должны ослаблять их”, – сказал он. “Если мы не будем сохранять эти санкции и даже увеличим их, это будет стимулировать Владимира Путина, который является военным преступником”, – заявил сенатор. Он уточнил, что когда самолеты уничтожают больницы в Алеппо и убивают невинных людей, женщин и детей, это является военным преступлением.

Пока не ясно, выставит ли лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл этот законопроект на голосование.