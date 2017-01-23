Глэдис Береджиклян единогласно избрана премьер-министром крупнейшего штата Австралии

Глэдис Береджиклян 23 января единогласно была избрана на должности руководителя Либеральной партии, став 45-м премьер-министром австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Как передает издание «Армяне сегодня», об этом сообщает британское издание The Guardian.

Приглашенная Либеральной партией встреча продлилась 15 минут. Помимо избрания Береджиклян лидером партии, на должность ее заместителя был избран министр финансов Доминик Перотет.

Ожидается, что церемония клятвы состоится вечером 23 января на мероприятии в Доме правительства.

«Я родилась в Сиднее, но родители были беженцами, так что дома мы говорили на армянском. Когда пошла в школу, не знала ни одного слова по-английски, но мама всегда говорила мне: «Если даже не уверена, что тебя спрашивает учитель, все равно поднимай руку». Это всегда двигало меня вперед на протяжении всей жизни», – рассказала в своем выступлении Береджиклян.

Добавим, что премьер-министр Австралийского штата Новый Южный Уэльс Майк Берд по личным причинам решил покинуть политику, а перед уходом выразил поддержку в назначении на этот пост армянки Глэдис Береджиклян. Он заверяет, что Глэдис будет прекрасным премьер-министром, благодаря чему будет обеспечен стабильный прогресс Уэльса. Об этом свидетельствуют также ее успехи на посту министра.

Местные политические деятели убеждены, что Глэдис, как премьер-министр, удивит многих.

В отличие от ряда высокопоставленных армян, Береджиклян отказалась изменить свою фамилию.