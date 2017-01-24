В ПАСЕ коснулись и апрельской Четырехдневной войны

На вчерашнем пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) председатель ПАСЕ Педро Аграмунт, в своей речи, коснувшись вызовов, стоящих перед организацией, упомянул также о четырехдневной апрельской войне. В частности, он сказал: «В апреле 2016 года на карабахско-азербайджанской линии фронта произошли военные действия. Это вызов, который мы не решили до сих пор. Я и Ассамблея убеждены, что конфликт не может быть решен военным путем, и наша роль в качестве парламентской ассамблеи важна. Наша Ассамблея должна суметь использовать предоставленные ей возможности».

В связи с этим Педро Аграмунт выразил обеспокоенность тем, что в работе Ассамблеи ужа два года не принимает участия российская делегация: «Если одна страна, член организации, не участвует в сессии, это уже серьезная проблема». Говоря о своем отношении, председатель ПАСЕ заверил, что он продолжит свою работу над выходом из тупиковой ситуации.

Педро Аграмунт считает также вызовом лишение свободы в Турции и Азербайджане парламентариев, активистов и представителей гражданского общества, занимающихся защитой прав человека. Он представил Ассамблее предложение в ускоренном порядке обсудить функционирование демократических институтов и ситуацию в Турции. Во время голосования не было обеспечено 2/3 необходимых голосов, и поэтому голосование было отложено.

Отметим, что в повестку зимней сессии ПАСЕ включено обсуждение нападений на журналистов и состояния свободы СМИ в Европе, вызовов, стоящих перед онлайн-прессой, вызовов и ответственности журналистов, необходимости пресечения дискриминации и разжигания ненависти в киберпространстве.

Срочные обсуждения пройдут по ситуации в Сирии и влияния на соседние с ней страны. В Ассамблее в качестве гостей примут участие президент Кипра Никос Анастасиадис, президент Румынии Иоханнис Клаус, Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.