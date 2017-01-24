Есть конкретные инвестиционные договоренности

На последнем заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян поручил всем министерствам и ведомствам на следующем заседании представить обговоренные или прогнозируемые инвестиционные пакеты на 2017 год.

Понятно, что подобное поручение может быть дано только в том случае, если объемы инвестиций более чем конкретны. Причем, предполагается, что в 2017 году в экономику Армении будет инвестированы суммы, намного превышающие те 300 млн. долларов, о которых недавно шли довольно активные обсуждения в прессе и интернете.

Причем, инвестиции будут осуществляться во всех сферах экономики, что, естественно, значительно простимулирует создание рабочих мест и улучшит бизнес-среду. Интересно, что на днях в прессе прошла информация о том, что премьер-министр намерен с помощью каких-то механизмов вернуть обратно предприятия, которые в свое время были приватизированы за гроши, а фактически были разграблены.